Парламент Британии рассмотрит вопрос о доверии Терезе Мэй

Лидер британской оппозиционной партии Лейбористов Джереми Корбин внёс в парламент предложение о выражении вотума недоверия правительству Соединённого Королевства. Голосование пройдёт в среду вечером. Премьер-министру Терезе Мэй грозит отставка. В декабре прошлого года внутри консервативной партии прошло голосование о недоверии Мэй. Она победила, но ее преимущество было невелико.

Во вторник Палата общин отвергла предложенный Мэй план по выходу страны из Евросоюза. Против сделки с Брюсселем высказались 432 депутата, поддержали документ 202 законодателя. Парламентарии также отвергли поправку, согласно которой Британия могла в одностороннем порядке отказаться от согласованного с Брюсселем плана по границе Северной Ирландии (регион Соединённого Королевства, который покинет ЕС) и республики Ирландия, входящей в Европейский союз.

Прошедшее во вторник голосование стало самым крупным поражением премьера Великобритании в парламенте за последние 95 лет. Тереза Мэй, пыталась убедить депутатов дать шанс соглашению, которого ее правительство добилось после многомесячных переговоров с Европейским союзом.

Тереза Мэй настаивала, что отказ от предложенной ею стратегией приведёт к отказу от Брекзита или к тому, что Британия выйдет из ЕС вовсе без соглашений. Так называемый "жёсткий Брекзит", вероятно, приведёт к тому, что между британским регионом Северная Ирландия и республикой Ирландия, входящей в ЕС, появится пограничная и таможенная инфраструктура. Это может привести к волнениям, поскольку у многих жителей Британии на границе с республикой Ирландия есть ирландское гражданство.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Страны ЕС одобрили соглашение о Брекзите на саммите 25 ноября. Документ предусматривает, что Великобритания выйдет из ЕС, однако сохранит с ним тесные связи, причем по ряду вопросов Британии и после выхода из Евросоюза придется следовать его нормам и решениям. Критики документа утверждают, что по условиям соглашения Британия окажется в положении "вассального" государства, поскольку ей придётся, не будучи членом ЕС, подчиняться ряду его правил. Если соглашения по Брекзиту достичь не удастся, то Великобритания может выйти из Евросоюза и без него.