Пензенский губернатор обещает купить дополнительные койки для больниц

Губернатор Пензенской области пообещал, что для всех больниц в регионе будут закуплены дополнительные кровати. Иван Белозерцев написал об этом в своем твиттере после того, как в сети распространились фотографии с койками из досок больнице в городе Кузнецке.

​В начале недели в социальных сетях и пензенских СМИ распространилась фотография из межрайонной больницы Кузнецка, где в палате рядом с обычной кроватью установлена конструкция из досок и стульев. Снимки снабжены подписью "Дооптимизировались". В комментариях под фотографиями один из сотрудников больницы подтвердил их подлинность. "На них действительно представлена палата терапевтического отделения больницы, – пояснил он. – Причина такого размещения пациентов – большое количество экстренных госпитализаций в последние дни". По состоянию на 14 января в больнице находилось 77 пациентов при имеющихся в ней 60 койках.

В то же время в областном министерстве здравоохранения считают ситуацию недопустимой, и намерены провести проверку соблюдения условий оказания медицинской помощи и дать оценку действиям администрации больницы, говорится в сообщении ведомства.