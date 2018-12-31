Весь год "Цитаты Свободы" кропотливо отслеживают самые горячие и актуальные споры в социальных сетях.

Сегодня мы представляем обзор самых важных и популярных тем 2018 года!

Первой большой темой в уходящем году стала зимняя Олимпиада - публика обсуждала, кого из российских спортсменов на неё пустят и кому удалось отстоять свою правоту в суде, а уже под конец - стоит ли радоваться тому, что сборная "олимпийских атлетов из России" выиграла хоккейный турнир.

Ещё во время Олимпиады внимание аудитории перекинулось на Настю Рыбку - благодаря расследованию Навального все смогли узнать, что девушка с таким творческим псевдонимом проводила время с Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько, о чём беззастенчиво рассказывала в социальных сетях и даже написала книгу. Её откровения стали источником информации о вмешательстве России в американские выборы (подробнее здесь и здесь). При этом расследование стали с ошеломительной скоростью блокировать, но это никому не помогло!

Герой другого скандала с сексуальной подоплёкой - депутат Леонид Слуцкий. Группа журналисток обвинила его в сексуальных домогательствах, к этим обвинениям добавилось расследование Навального о поведении Слуцкого на дорогах. Наконец, несколько изданий объявили бойкот Государственной Думе (кажется, плавно сошедший на нет).

Весной много писали о блокировке Телеграма, которая подчас напоминала ковровую бомбардировку. Борцы за свободу Интернета запускали бумажные самолётики, а Роскомнадзор успел парализовать работу половины Интернета.

Немало шуму наделало постановочное убийство Аркадия Бабченко в Киеве. Его успели оплакать, ещё раз оплакать, потом порадоваться его воскрешению и даже заявить, что операция СБУ была неэтичной, а Бабченко так поступать не стоило.

Потом украинские спецслужбы заявили, что в их распоряжении есть целый расстрельный список, но развития эта тема не получила. Ну а в самом конце года Аркадий Бабченко был вместе со многими другими журналистами признан человеком года по версии журнала Time.

Летом правительство объявило о пенсионной реформе, и за неё агитировали все кому не лень, вплоть до жены Дмитрия Киселёва. Не откладывая в долгий ящик, Дума реформу одобрила, несмотря на митинги протеста. Наконец, "личную ответственность" за повышение пенсионного возраста взял на себя Владимир Путин.

Одна из главных тем осени - губернаторские выборы. В Москве писали о том, как Собянин перетаскивал на свою сторону звёзд и лидеров общественного мнения, и об осточертевшей всем собянинской рекламе.

Отдельный сюжет развернулся в регионах, когда в Приморье кандидат от "Единой России" смог победить только очевидными вбросами, после чего выборы просто отменили. Затем единороссы потерпели поражение в Хабаровском крае и Владимирской области, потом коммунистам досталась Хакасия, наконец в Приморье, где победитель отменённых выборов на повторные допущен не был, губернатором стал путинский назначенец.

На протяжении всего года "Цитаты Свободы" писали о громких уголовных делах и судебных процессах: деле "Нового величия" (здесь, здесь и здесь), Кирилла Серебренникове (здесь, здесь и здесь) и Алексея Малобродского (здесь), Олега Сенцова (здесь и здесь) или историка Юрия Дмитриева (здесь, здесь и здесь).

Ну и наконец три главных темы 2018 года!

3. Чемпионат мира по футболу

Турнир называли "чемпионатом на крови", но говорили об атмосфере праздника. Злорадствовали над поражениями сборной России, радовались её победам и вновь, как на Олимпиаде, спорили о том, можно ли за неё болеть.

В Москве успели запланировать,но потом к общему огорчению отменить мексиканский День Мёртвых, завязалась странная дискуссия о сексуальных нравах русских женщин, а на вице-чемпиона мира Домагоя Виду набросились за короткое видео, где он передавал привет своим украинским товарищам.

Концовка чемпионата запомнилась церемонией награждения, где президенты Франции и Хорватии мокли под дождём со своими футболистами, а президент России гордо стоял под зонтом.

2. Выборы президента России

Хотя никакой принципиальной интриги в выборах не было с самого начала и не выявилось в ходе кампании, писали о них много.

Обсуждали PR-подвиги Ксении Собчак, политические взгляды и зарубежные счета Павла Грудинина, гомофобные ролики с призывами идти на выборы, скандал между Собчак и Жириновским, путинский митинг в Лужниках и многое другое.

И, хотя итоги знали заранее едва ли не все, о них тоже спорили долго, например, вот и вот.

1. Петров и Боширов

"Цитаты Свободы" следили за развитием этого сюжета весь год, начиная с первых обвинений в адрес России и первых ответных мер, запланированных Великобританией. Затем западные страны начали высылать российских дипломатов, а в Рунете стали ставить под сомнение доказательства английских спецслужб.

Затем была пауза в несколько месяцев, но потом всё закрутилось с удвоенной силой: сначала были опубликованы фотографии и названы имена предполагаемых исполнителей покушения, потом их зачем-то решил упомянуть Владимир Путин. Потом Петров и Боширов неожиданно появились и дали убийственное интервью Маргарите Симоньян, но снова пропали.

В конце сентября группа Bellingcat заявила, что "Руслан Боширов" на самом деле полковник ГРУ и герой России Анатолий Чепига, а ещё две недели спустя выяснилось и настоящее имя "Петрова" - Александр Мишкин.

Параллельно с этим вскрывались и другие проколы российских разведчиков - например, тех, что были высланы из Нидерландов. Всё к тому, что это был не год ГРУ!