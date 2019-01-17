Что даст путинский национал-проектизм?

Сегодня завершился X Гайдаровский форум в РАНХиГС, который в последние годы стал своего "ярмаркой тщеславия" российских чиновников, отвечающих за экономику, финансы, социальную сферу. Выступления на форуме, проходившем под девизом "Россия и мир: национальные цели развития", радуют своим оптимизмом. При этом общество, судя по опросам, оценивает деятельность властей России все более критично.

Что же обещают стране обслуживающие режим Владимира Путина «системные либералы», как это соотносится с настроениями россиян? Обсуждают доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра труда РФ Михаил Дмитриев, декан юридического факультета Петербургского филиала РАНХиГС, политолог Сергей Цыпляев, социолог Игорь Эйдман.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 17 января в 19:05