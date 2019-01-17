В Краснодаре подал в отставку судья, сбивший девушку на переходе

В Краснодаре подал в отставку военный судья Арсен Крикоров, сбивший девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает издание "Свободные медиа" со ссылкой на пресс-службу суда. Там заявили, что судья накануне попросил Высшую квалификационную коллегию прекратить его полномочия.

21 декабря федеральный судья Краснодарского гарнизонного суда Арсен Крикоров сбил на пешеходном переходе 18-летнюю Викторию Звереву. Широкий резонанс этот инцидент получил в январе после публикации видеозаписи с места происшествия.

Сбив девушку, Крикоров попытался скрыться, но был заблокирован другими машинами. После этого судья стал размахивать удостоверением, предлагать деньги и угрожать другим участникам движения.

Сообщалось, что Крикоров в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.