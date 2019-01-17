В Краснодаре подал в отставку судья, сбивший девушку на переходе

В Краснодаре подал в отставку военный судья Арсен Крикоров, сбивший девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает издание "Свободные медиа" со ссылкой на пресс-службу суда. Там заявили, что судья накануне попросил Высшую квалификационную коллегию прекратить его полномочия.
- 21 декабря федеральный судья Краснодарского гарнизонного суда Арсен Крикоров сбил на пешеходном переходе 18-летнюю Викторию Звереву. Широкий резонанс этот инцидент получил в январе после публикации видеозаписи с места происшествия.
Сбив девушку, Крикоров попытался скрыться, но был заблокирован другими машинами. После этого судья стал размахивать удостоверением, предлагать деньги и угрожать другим участникам движения.
Сообщалось, что Крикоров в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Мать пострадавшей рассказывала, что судья вышел на связь только после того, как видео появилось в сети. В результате аварии Виктория Зверева получила разрыв связок, вывих надколенника и ссадины.
- Пострадавшая в социальных сетях получает угрозы от неизвестных.
- По данным агентства "РИА Новости", прибывшие на место ДТП полицейские не внесли протокол в информационную базу транспортной полиции. В связи с этим в отношении них пообещало провести проверку управление ГИБДД.
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