Обвиняемому по делу "Сети" Филинкову продлили арест до марта

Суд в Санкт-Петербурге продлил до 22 марта арест одному из обвиняемых по делу "Сети" Виктору Филинкову. Об этом ходатайствовал следователь, заявивший, что обвиняемый ознакомился только с девятью из семнадцати томов уголовного дела.
Представитель следствия добавил, что Филинков не даёт показаний и не признаёт вины. Адвокат настаивал, что его подзащитный готов давать показания, но только следователям, которые его не пытают, сообщается в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Петербурга.
Ранее на этой неделе суд в Пензе продлил на три месяца арест ещё шестерым обвиняемым по делу сети "Сети". Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев, Михаил Кульков, Максим Иванкин, Василий Куксов и Андрей Чернов останутся под стражей до 18 апреля.
- Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали группу "Сеть", целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Арестованные активисты сообщали о применении к ним пыток и принуждении к даче ложных показаний.
- Родственники обвиняемых по делу "Сети", а также по делу оппозиционной организации "Новое величие", требуют прекратить преследование активистов. Они настаивают, что оба дела сфабриковали правоохранительные органы.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.