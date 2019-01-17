Обвиняемому по делу "Сети" Филинкову продлили арест до марта

Суд в Санкт-Петербурге продлил до 22 марта арест одному из обвиняемых по делу "Сети" Виктору Филинкову. Об этом ходатайствовал следователь, заявивший, что обвиняемый ознакомился только с девятью из семнадцати томов уголовного дела.

Представитель следствия добавил, что Филинков не даёт показаний и не признаёт вины. Адвокат настаивал, что его подзащитный готов давать показания, но только следователям, которые его не пытают, сообщается в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Ранее на этой неделе суд в Пензе продлил на три месяца арест ещё шестерым обвиняемым по делу сети "Сети". Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев, Михаил Кульков, Максим Иванкин, Василий Куксов и Андрей Чернов останутся под стражей до 18 апреля.