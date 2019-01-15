Суд в Пензе продлил арест шестерым обвиняемым по делу "Сети"

Суд в Пензе продлил на три месяца арест шестерых обвиняемых по делу террористического сообщества "Сеть". Об этом сообщает издание "7x7".

Арман Сагынбаев, Дмитрий Пчелинцев, Михаил Кульков, Максим Иванкин, Василий Куксов и Андрей Чернов останутся под стражей до 18 апреля. Пцелинцев во время заседания суда требовал перевести его под домашний арест. Суд по продлению ареста Ильи Шакурскому перенесли на 16 января.

Ранее Пчелинцев сообщил о том, что его пристегивали наручниками к раскалённой батарее во время ознакомления с делом. После того, как он попросил правоохранителей относиться к нему по-человечески, его отправили читать материалы в полуподвальное помещение. Также по словам антифа-активиста следователь изымает и читает его письма.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали группу "Сеть", целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Арестованные активисты сообщали о применении к ним пыток и принуждении к даче ложных показаний.

Родственники обвиняемых по делу "Сети", а также по делу оппозиционной организации "Новое величие" требуют прекратить преследование активистов. Они настаивают, что оба дела сфабриковали правоохранительные органы.