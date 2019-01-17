The Bell: Настю Рыбку задержали в аэропорту после депортации из Таиланда

В московском аэропорту Шереметьево полиция задержала белорусскую модель Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, и тренера по "личностному развитию", гражданина России Александра Кириллова, называющего себя Алексом Лесли. Об этом сообщает The Bell со ссылкой родственников и друзей задержанных.

Ранее Рыбка и Лесли прибыли в Москву из Таиланда, откуда их депортировали после суда за нелегальную организацию секс-тренингов. Их приговорили к условному сроку. Рыбка и Лесли признали вину, хотя ранее заявляли о своей невиновности. По тайским законам признание вины возможно на любой стадии процесса и позволяет суду сократить срок наказания вдвое.

Рыбка и Лесли были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года из-за организации секс-тренингов для туристов. Сначала их обвиняли в незаконном предпринимательстве, но в итоге по этой статье оправдали. Позже власти добавили обвинения в предоставлении секс-услуг.

В 2018 году Настя Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске. Навальный утверждал, что чиновник в августе 2016 года провёл три дня на яхте Дерипаски у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из книги и Инстаграма Насти Рыбки. Навальный обвинил Приходько в коррупции.

Рыбка просила для неё и Лесли политическое убежище в США в обмен на аудио- и видеозаписи, которые могли бы доказать из факты расследования Навального.

Олег Дерипаска полностью отрицал информацию из расследования ФБК и подал в суд на Рыбку и Лесли за нарушение неприкосновенности частной жизни. Суд взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей.