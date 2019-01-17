Сотрудников "колонии Цеповяза" обвинили в превышении полномочий

Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту нарушений в колонии в Амурской области, где отбывает наказание член банды "Цапков" Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверок обнаружены нарушения законодательства сотрудниками Федеральной службы исполнения наказания. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

Охранники тюрьмы якобы принимали подарки, которые потом передавались заключенным. Среди них были ульи для разведения пчёл на тюремной пасеке. Российское законодательство запрещает проносить подобные предметы на территорию исправительных колоний. Также стало известно, что на работу в колонии принимались родственники заключённых, которые в последствии помогали им в организации дополнительных свиданий, которые не записывались в карточках учета.

В начале ноября в интернет попали фотографии, на которых лидер банды "Цапков" Вячеслав Цеповяз сидит в комнате с мягкой мебелью и ест крабов и икру. На других изображениях Цеповяз вместе с другими осуждёнными жарит шашлыки.

После публикации снимков в амурской колонии №3 было проведено несколько прокурорских проверок, по их итогам был уволен начальник ФСИН по Амурской области, а на руководство колонии завели уголовные дела.