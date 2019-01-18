США обеспокоены сообщениями о новых задержаниях геев в Чечне

США глубоко обеспокоены в связи с сообщениями о возобновлении нападений на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и призвали Россию срочно начать расследование этих нарушений . Об этом говорится в заявлении заместителя представителя Госдепартамента США Роберта Палладино.

Кроме того, США призвали Россию обеспечить полное соблюдение прав всех правозащитников в Чечне и немедленно освободить тех из них, кто был незаконно задержан, включая главу грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

В середине января Российская ЛГБТ-сеть сообщила, что в Чечне началась новая волна репрессий против геев и лесбиянок. По данным организации, с конца декабря в республике были незаконно задержаны как минимум 40 мужчин и женщин, двое мужчин умерли от пыток. Как рассказал Радио Свобода один из пострадавших,его вместе с семью другими молодыми людьми содержали в секретной тюрьме, где жестоко избивали и пытали током. Власти Чечни отрицают утверждения о новой волне преследований ЛГБТ в республике.

В 2017 году "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Евросоюз, США и другие западные страны, призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав.

Расследование, проведённое ОБСЕ в рамках так называемого "Московского механизма", подтвердило факт систематических массовых незаконных задержаний жителей Чечни, применения пыток к задержанным независимо от их возраста и пола, существования "секретных тюрем", внесудебных казней.