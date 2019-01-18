Лукашенко допустил создание общей валюты с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил принятие общей валюты с Россией, при условии, что ею не будет российский рубль. Об этом он заявил на встрече с нынешним и бывшими главами белорусского Министерства иностранных дел, сообщает агентство Белта.
По словам Лукашенко, общая с Россией валюта должна быть создана на равных условиях между двумя странами. Так, президент Белоруссии отверг возможность выпуска общей российско-белорусской валюты Центральным банком России. По его мнению, государствам в качестве примера стоит изучить функционирование Еврозоны.
На встрече с нынешним и бывшими чиновниками лидер Белоруссии также повторил слова о возможности создания более тесного союза между его страной и Россией. При этом Лукашенко выразил мнение, что этот вопрос должны решить жители обеих стран. Белорусский президент также считает, что страна вправе находиться в "любом союзе" с другими государствами.
"Менять внешнеполитический курс я оснований не вижу", – подвёл итоги Александр Лукашенко.
- С декабря прошлого года на фоне переговоров между Москвой и Минском по поводу ухудшающегося экономического положения Белоруссии появились предложения объединения двух стран. В конце года источники белорусской газеты "Наша Нива" сообщили о совещании белорусского руководства, на котором обсуждались возможные шаги Минска в случае давления с целью присоединения страны Россией.
- В Кремле, в свою очередь, отвергают возможность присоединения Белоруссии. Москва и Минск "движутся навстречу друг другу, а не в одну сторону", заявил 29 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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