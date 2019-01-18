Лукашенко допустил создание общей валюты с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил принятие общей валюты с Россией, при условии, что ею не будет российский рубль. Об этом он заявил на встрече с нынешним и бывшими главами белорусского Министерства иностранных дел, сообщает агентство Белта.

По словам Лукашенко, общая с Россией валюта должна быть создана на равных условиях между двумя странами. Так, президент Белоруссии отверг возможность выпуска общей российско-белорусской валюты Центральным банком России. По его мнению, государствам в качестве примера стоит изучить функционирование Еврозоны.

На встрече с нынешним и бывшими чиновниками лидер Белоруссии также повторил слова о возможности создания более тесного союза между его страной и Россией. При этом Лукашенко выразил мнение, что этот вопрос должны решить жители обеих стран. Белорусский президент также считает, что страна вправе находиться в "любом союзе" с другими государствами.

"Менять внешнеполитический курс я оснований не вижу", – подвёл итоги Александр Лукашенко.