Глава МИД Германии обвинил Россию в нарушении договора о ракетах

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает "Deutsche Welle". Во время визита в Москву в пятницу Маас также высказался против возможных американских санкций за строительство газопровода "Северный поток-2" и призвал Москву освободить задержанных в Чёрном море украинских моряков.

Хайко Маас призвал Россию признать, что в распоряжении её армии имеются ракеты, которые нарушают положения договора с США. По мнению главы немецкого МИД, у Москвы еще осталось время для отказа от данного оружия, что позволило бы сохранить договор. В противном случае мир может ждать новая гонка вооружений, считает Маас.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что Москва не нарушила соглашения, и что решение покинуть договор принял Вашингтон. Согасно заявлениям представителей Белого дома, процедура выхода из соглашения о РСМД будет запущена 6 февраля.