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Глава МИД Германии обвинил Россию в нарушении договора о ракетах

Хайко Маас и Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров в Москве, 18 января

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает "Deutsche Welle". Во время визита в Москву в пятницу Маас также высказался против возможных американских санкций за строительство газопровода "Северный поток-2" и призвал Москву освободить задержанных в Чёрном море украинских моряков.

Хайко Маас призвал Россию признать, что в распоряжении её армии имеются ракеты, которые нарушают положения договора с США. По мнению главы немецкого МИД, у Москвы еще осталось время для отказа от данного оружия, что позволило бы сохранить договор. В противном случае мир может ждать новая гонка вооружений, считает Маас.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что Москва не нарушила соглашения, и что решение покинуть договор принял Вашингтон. Согасно заявлениям представителей Белого дома, процедура выхода из соглашения о РСМД будет запущена 6 февраля.

  • Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачёв. Договор предполагал уничтожение в течение трёх лет части ядерного арсенала обеих стран, в частности ракет дальности полёта от 500 до 5500 километров.
  • После прихода во власть президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Россию в создании ракет, параметры которых нарушают договор. Москва эти обвинения отрицает.

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