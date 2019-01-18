Уволена сотрудница МВД, обвинившая начальников в изнасиловании

В Уфе уволена дознавательница МВД, которая в октябре прошлого года обвинила трёх начальников полиции в изнасиловании.

Согласно информации на сайте МВД по Башкортостану, женщину и другую её коллегу-дознавательницу уволили за распитие спиртных напитков в отделе МВД в Уфимском районе. В сообщении говорится, что сотрудницы допустили нарушения вместе с тремя руководителями подразделений республиканского МВД.

Имя уволенной не сообщается, но источник в правоохранительных структурах республики сообщил агентству РИА новости, что речь идет именно о дознавательнице, которая в прошлом году заявила об изнасиловании.

В конце октября сотрудница отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району обвнила трёх начальников местной полиции в групповом изнасиловании. По итогам проверки Следственного комитета по Башкортостану с должностей были уволены начальники районных отделов полиции Уфы Эдуард Матвеев и Салават Галиев, а также глава отдела по вопросам миграции Павел Яромчук. Они были взяты под стражу. 8 ноября Верховный суд республики утвердил арест обвиняемых.

По данным СМИ, отец потерпевшей – заместитель руководителя Росгвардии по Башкортостану Ирек Сагитов.

В сообщении, опубликованном на сайте МВД республики, распитие спиртных напитков названо поступком, "порочащим честь сотрудников МВД". При этом указано, что три упомянутых руководителя были ранее уволены "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции". Об изнасиловании на сайте ничего не говорится.