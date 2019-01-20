В митинге в Афинах против нового названия Македонии приняли участие до 100 тысяч человек

По разным оценкам от 60 до 100 тысяч человек приняли участие в митинге в центре Афин. Собравшиеся протестовали против ратификации греческим парламентом соглашения о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Уличная демонстрация перетекла в столкновения с полицией. В них пострадали 25 полицейских, были арестованы 7 человек, сообщает афинская газета "Нафтемпорики".

В январе парламент Македонии одобрил конституционные поправки о переименовании государства. Спор о названии страны возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Разногласия были вызваны тем, что в составе Греции есть историческая область Македония. Греческие националисты считают, что у других стран нет права называться по названию исторической области их страны. Официальные Афины опасались, что если за соседним государством закрепится название Македония, то власти этой страны смогут когда-нибудь предъявить территориальные претензии на греческую область.