В митинге в Афинах против нового названия Македонии приняли участие до 100 тысяч человек

По разным оценкам от 60 до 100 тысяч человек приняли участие в митинге в центре Афин. Собравшиеся протестовали против ратификации греческим парламентом соглашения о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Уличная демонстрация перетекла в столкновения с полицией. В них пострадали 25 полицейских, были арестованы 7 человек, сообщает афинская газета "Нафтемпорики".
В январе парламент Македонии одобрил конституционные поправки о переименовании государства. Спор о названии страны возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Разногласия были вызваны тем, что в составе Греции есть историческая область Македония. Греческие националисты считают, что у других стран нет права называться по названию исторической области их страны. Официальные Афины опасались, что если за соседним государством закрепится название Македония, то власти этой страны смогут когда-нибудь предъявить территориальные претензии на греческую область.
- Против переименования соседней страны в Республику Северная Македония выступают более 70 процентов греков, пишет The Guardian со ссылкой на данные местных соцопросов. В январе из-за разногласий о соглашении с Македонией в Греции распалось коалиционное правительство.
- Голосование в греческом парламенте о ратификации договора с Македонией намечено на ближайшие недели. Оппозиция выступает против соглашения, однако премьер-министр Алексис Ципрас надеется на его принятие при помощи голосов независимых депутатов.
- У нового названия страны есть противники и в Македонии. В сентябре из-за призывов оппозиции бойкотировать голосование провалился референдум о переименовании страны. Против переименования выступал президент республики Герге Иванов.
- На акции в воскресенье в Афинах пострадал фотожурналист Костис Дадамис, сотрудничающий с российским государственным агентством Sputnik. Группа протестующих отобрала у него камеру, и избила его, сообщает агентство. РИА "Новости" со ссылкой на греческий телеканал ERT сообщает, что на оператора канала напали во время съёмки митинга.
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