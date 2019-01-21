Израиль нанёс удары по иранским объектам в Сирии, есть убитые

Армия обороны Израиля заявила, что в понедельник утром нанесла удары по позициям иранского спецназа "Аль-Кудс"вблизи столицы Сирии - Дамаска.

Атаке подверглись военные цели специального подразделения в составе корпуса Стражей исламской революции в Сирии, включая склады с оружием, в основном в аэропорту Дамаска, иранский объект разведки и иранский тренировочный лагерь, говорится в сообщении израильских военных.Они также распространили видеозапись уничтожения двух установок ПВО Сирии, одна из которых — предположительно, современный комплекс российского производства "Панцирь".

Армия обороны Израиля в своём заявлении предостерегла сирийские силы от попыток оказывать сопротивление. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары израильской авиации по южным районам Дамаска направлены против Ирана. Таким образом, Израиль противодействует попыткам Тегерана закрепиться на территории Сирии, написал Нетаньяху в твиттере.



Российские военные подтвердили, что ВВС Израиля нанесли три удара по Сирии с разных направлений. В результате ударов, как утверждается, погибли четверо сирийских военнослужащих, повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска. При этом, как утверждают российские военные, "подразделения ПВО Сирии уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб". Сколько ракет и бомб достигли цели - в сообщении не говорится.



Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Британии, заявил, что в результате ударов убиты 11 человек, в том числе двое сирийских военных. Каков источник этих данных - неясно.

Заявление представителей армии Израиля было опубликовано спустя несколько часов после того, как израильские системы ПВО перехватили ракету, выпущенную по северной части Голанских высот. Кто именно выпустил ракету не сообщалось. Однако ранее сирийские государственные СМИ заявили, что ПВО Сирии "отразили израильскую воздушную агрессию" на юге страны.