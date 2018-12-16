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Археология. Будущее

Ребенок для сборки. Эфир в 21:05

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Этично ли редактировать геном?

Недавнее сообщение СМИ о том, что китайский профессор Хэ Цзянькуй отредактировал геном человеческого зародыша, и рожденные в результате близнецы обладают врожденным иммунитетом к ВИЧ, всколыхнуло научный мир. Если это правда, то впервые в мире рождены генетически модифицированные дети. Этичны ли подобные эксперименты? Пришло ли время человечеству менять собственный генетический код и программировать детей с заданными свойствами?

В эфире Валерий Ильинский, генетик, научный директор компании Genotek и Петр Сломинский, генетик, заведующий лабораторией молекулярной генетики наследственных заболеваний Института молекулярной генетики РАН, профессор. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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