Суд в Ярославской области прекратил административное дело в отношении бывшего заключенного местной исправительной колонии № 1, главы регионального филиала "Руси сидящей" Руслана Вахапова. Полиция обвиняла его в нарушении правил административного надзора. О прекращении дела сообщает фонд "Общественный вердикт". Ему грозил арест на 15 суток.

Вахапова задержали 09 января, когда он приехал в полицию, чтобы отметиться по правилам, предписанным административным надзором. Однако полицейские отказались его отпускать и угрожали составить протокол о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Суд предписал Вахапову ему жить в Некрасовском районе области вместе с родственниками, однако он снял квартиру в Ярославле, о чем уведомил полицию.

Вахапов был осужден в 2012 году на семь с половиной лет строгого режима по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. По версии следствия, он сходил в туалет на обочине дороги, когда рядом находились три несовершеннолетних девочки, тем самым развратив их. Сам Вахапов утверждает, что не заметил детей.

В 2017-м Вахапов, осужденный по "Болотному делу" Иван Непомнящих и ещё один заключенный Евгений Макаров сообщили об избиениях сотрудниками ярославской исправительной колонии. Позже сотрудники колонии подвергли Макарова пыткам. Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках только в 2018 году, после того как "Новая газета" опубликовала видео истязаний. После последовавшего скандала против десятков сотрудников ФСИН возбуждены уголовные дела за участия в пытках.