В Кузнецке завели дело на главврача из-за кроватей из досок в больнице

Против главного врача межрайонной больницы в городе Кузнецке Пензенской области возбудили административное дело после того, как пациентов разместили на кроватях из досок и стульев. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на прокуратуру региона.

Дело возбуждено по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Она предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи рублей.



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В начале минувшей недели в социальных сетях и пензенских СМИ распространилась фотография из межрайонной больницы Кузнецка, где в палате рядом с обычной кроватью установлена конструкция из досок и стульев. Снимки были снабжены подписью "Дооптимизировались". В комментариях под фотографиями один из сотрудников больницы подтвердил их подлинность. По его словам, причина такого размещения пациентов – большое количество экстренных госпитализаций в последние дни. По состоянию на 14 января в больнице находилось 77 пациентов при имеющихся в ней 60 койках.

После появления этих публикаций губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал, что для всех больниц в регионе будут закуплены дополнительные кровати.



