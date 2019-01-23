Министерство иностранных дел России подтвердило присутствие российских наёмников в Судане. Они занимаются подготовкой кадров для местных силовых структур, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. При этом она назвала "фейками" сообщения СМИ о возможном участии российских наёмников в подавлении протестов в Судане. Кроме этого, Захарова отвергла причастность наёмников к каким-либо государственным органам России.

Что российские наёмники делают в Судане

Впервые о присутствии в Судане российской частной военной компании стало известно еще год назад. СМИ писали, что речь идет о так называемой ЧВК "Вагнера". Её связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным из окружения президента России Владимира Путина. Изначально ЧВК "Вагнера" якобы отправили в Судан для охраны золотых приисков, которые разрабатывает связанная с Пригожиным компания "М Инвест". Соглашение о добыче ископаемых российской фирмой, как писали СМИ, было достигнуто еще в 2017 году во время встречи главы правительства России Дмитрия Медведева с президентом Судана Омаром аль-Баширом. Он правит страной уже 30 лет. Страны Запада обвиняют аль-Башира в военных преступлениях.

В январе 2019 года о возможном присутствии российских наёмников в Судане сообщила британская газета The Times. Белые вооруженные люди в камуфляжной форме и на бронированной технике были замечены во время антиправительственных акций протеста в суданской столице Хартум. Как писала The Times, российские наёмники могли участвовать в подавлении протестов, однако прямых доказательств этому нет.

Где еще присутствует "группа Вагнера"

В настоящее время известно также о присутствии ЧВК "Вагнера" в Центральноафриканской республике, а до этого сообщалось об участии наёмников в военной операции России в Сирии. Россия официально отрицала существование в стране частных военных компаний. Однако в декабре прошлого года об этом заявил сам президент. По словам Владимира Путина, если "группа Вагнера" не нарушает российское законодательство, она "вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты". При этом в России предусмотрена уголовная ответственность за наёмничество.

Стоит отметить, что структуры Евгения Пригожина, которого связывают с ЧВК "Вагнера", в последние годы получали крупные контракты от Министерства обороны России. Сам Пригожин с 2016 года Пригожин находится под санкциями США. Помимо финансирования ЧВК "Вагнера" так называемого "повара Путина" связывают также с "фабрикой троллей" – "Агентством интернет-исследований". В США эту организацию обвиняют во вмешательстве в выборы.