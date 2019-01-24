Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о запрете недостоверных новостей. Сообщение размещено на официальном сайте нижней палаты парламента. Согласно тексту документов, депутаты запретят публиковать недостоверную информацию, имеющую общественную значимость. Недостоверные новости, опубликованные в интернете, можно будет вносить в список материалов, запрещённых к распространению в сети. Также депутаты приняли инициативу о наказании — штрафах и арестах до 15 суток — за оскорбление государственных символов и органов власти в интернете.

Проект документа о фальшивых новостях предусматривает штрафы до 5 тысяч рублей частному лицу, до миллиона юридическому и блокировку сообщений, создающих угрозы жизни или здоровью граждан, общественной безопасности или работе инфраструктуры.

Недостоверные новости, опубликованные в интернете, депутаты предлагают вносить в список материалов, запрещённых к распространению в Сети. Сейчас туда вносятся преимущественно экстремистские материалы.

Законопроекты о фальшивых новостях активно критиковался экспертами, Генпрокуратурой и Министерством связи и коммуникаций. Правительство в целом законопроект поддержало, а Генпрокуратура своё мнение изменила.

За оскорбление государственных символов и органов власти в интернете депутаты предлагают штрафовать и арестовывать на срок до 15 суток.

Пакет законопроектов в Госдуму внесла группа парламентариев во главе с сенатором Андреем Клишасом. Материалы, относящиеся к обществу и государству с неуважением, так же можно будет блокировать без суда.