В Красноярском крае местного жителя Ивана Ковалёва оштрафовали на одну тысячу рублей за картинку со свастикой и эмблемой "Почты России". Его признали виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики. Изображение, на котором герб нацистской Германии сравнивался с эмблемой "Почты России", Ковалёв опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".



Согласно данным портала "ОВД-Инфо", в распоряжении которого есть постановление о возбуждении административного дела, пост Ковалёва попросил проверить заместитель начальника краевого управления ФСБ.

Действующий в России закон запрещает пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики без каких-либо оговорок – тем самым под его действие часто попадает демонстрация любой кино- и телепродукции, а также произведений литературы и искусства о Великой Отечественной войне.



В конце 2018 депутаты Государственной думы предложили разрешить изображения нацистской и экстремистской символики, если те будут представлены в историческом контексте. Законопроект призван избежать ситуаций, когда граждан могут привлечь к ответственности за публикацию экстремистских изображений в непропагандистских целях. В частности, предлагается разрешить публикацию нацистской и экстремистской символики в учебных и просветительских целях, под условием осуждения идеологий, к которым относится данная символика.