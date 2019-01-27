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Археология. Будущее

Здравствуй, дерево! Эфир в 21:05

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Чему мы научимся у «интернета растений»?

Социальные науки все чаще обращаются к нечеловеческим формам жизни – животным и растениям – признавая, что у них есть свои формы разума и коммуникации («интернет деревьев»), своя субъектность и права. Защищая лес как древнейшую форму жизни на Земле, мы понимаем, что природа – это не ресурс, а среда обитания, и что человек – не царь природы, а небольшое звено в круговороте жизни.

Гости программы - Петр Левич, основатель Future Foundation, и Игорь Польский, ведущий направления "Экофилософия" в Метаверситете, соавтор интернет-ресурса "На грани".

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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