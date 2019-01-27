Здравствуй, дерево! Эфир в 21:05

Социальные науки все чаще обращаются к нечеловеческим формам жизни – животным и растениям – признавая, что у них есть свои формы разума и коммуникации («интернет деревьев»), своя субъектность и права. Защищая лес как древнейшую форму жизни на Земле, мы понимаем, что природа – это не ресурс, а среда обитания, и что человек – не царь природы, а небольшое звено в круговороте жизни.

Гости программы - Петр Левич, основатель Future Foundation, и Игорь Польский, ведущий направления "Экофилософия" в Метаверситете, соавтор интернет-ресурса "На грани".