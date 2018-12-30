Homo Deus. Эфир в 21:05

Юваль Ной Харари, автор нашумевшего бестселлера "Sapiens", выпустил в уходящем году книгу "Homo Deus", где утверждает, что новой религией человечества станет датаизм, вера в информацию. Прав ли он, и является ли человек всего лишь алгоритмом, который неизбежно уступит место более совершенным способам обработки сложной информации? Означает ли это конец истории вида sapiens?

Гости программы - Петр Левич, основатель Future Foundation, и Полина Колозариди, научный сотрудник Института образования и Центра социологии высшего образования Высшей школы экономики. Эфир в 21:05.