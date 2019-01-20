В Магнитогорске обрушилась часть подъезда, пострадавшего при взрыве

В Магнитогорске в воскресенье обрушилась крупная часть подъезда жилого дома, пострадавшего при взрыве 31 декабря. Компания, занимающаяся сносом подъезда, заявила, что обрушение было плановым. Однако жителей дома о нём заранее никто не предупредил, утверждает магнитогорский сайт Верстов.инфо.

В момент обрушения многие из жителей дома, живущих в непострадавших от взрыва квартирах, находились в своих квартирах, отмечает издание. Журналисты цитируют неназванных жителей, попытавшихся эвакуироваться из здания после того как они услышали обрушение фрагмента пострадавшего подъезда.

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Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. Погибли 39 человек, полностью разрушены 35 квартир, ещё 10 – частично.

В правоохранительных органах основной версией катастрофы называют взрыв бытового газа. Несколько изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что взрыв мог быть терактом. Запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что дом был взорван членами организации. В "Следственном комитете" в ответ предложили не верить террористам.

16 января расселить дом распорядился президент России Владимир Путин. Ранее местные власти предполагали, что жильцы оставшихся неповреждёнными подъездов останутся жить в них.