Фейсбук объединит Messenger, Instagram и WhatsApp в единую экосистему

Фейсбук планирует объединить приложения Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в единую экосистему, сообщает газета The New York Times. По данным издания, каждый сервис продолжит работать как отдельное приложение, однако пользователи одной платформы смогут общаться с пользователями другой без необходимости перемещаться между приложениями.



Так, например, пользователь Facebook Messenger сможет написать собеседнику, у которого есть только учетная запись WhatsApp. В настоящее время это невозможно, поскольку приложения не имеют общего ядра. Все три сервиса будут оснащены сквозным шифрованием. В компании Фейсбук подтвердили нововведения, однако не стали уточнять, когда они будут реализованы. По данным Би-би-си, речь идёт о долгом процессе преобразований.



Сервисы обмена сообщениями, принадлежащие корпорации Фейсбук, в настоящее время пользуются наибольшей популярностью у пользователей. Объединение приложений в единую экосистему позволит компании лучше конкурировать с приложениями от Apple, Google и Telegram.