Конституция не вечна. Председатель Конституционного суда России допустил возможность внесения изменений в Основной закон страны.

Сами себе указ. Россия может покинуть Совет Европы в 2019 году. Что будет с российскими жалобами в Европейском суде по правам человека.

Пытки без конца. Правозащитники сообщают о новых фактах издевательства над заключенными российских колоний.