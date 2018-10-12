Конституция не вечна. Председатель Конституционного суда России допустил возможность внесения изменений в Основной закон страны.
Сами себе указ. Россия может покинуть Совет Европы в 2019 году. Что будет с российскими жалобами в Европейском суде по правам человека.
Пытки без конца. Правозащитники сообщают о новых фактах издевательства над заключенными российских колоний.
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