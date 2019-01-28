Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о свободном переходе религиозных общин в другие церковные организации, сообщает украинская служба "Радио Свобода".

Как говорится на официальном сайте президента Украины, закон призван урегулировать переход приходов из юрисдикции одной церкви в другую. До этого украинские законы предусматривали лишь процедуру смены принадлежности верующих к данной церковной организации.

Согласно новым нормам, для перехода общины нужно провести собрание верующих, которое может принять данное решение при согласии двух третьих собравшихся. Однако, законом не установлено, кто может претендовать на членство в той или иной общине.

При этом законодатели уверяют, что новые меры не приведут к рейдерским захватам церквей, на подобие тех, которые в конце прошлого года пытались провести сторонники новой автокефальной православной церкви в отдельных регионах Украины.

26 января украинский Минкульт опубликовал список церковных организаций, которые обязали указывать в названии принадлежность к российским структурам. Так, от Украинской православной церкви Московского патриархата требуется изменить название на "Российская православная церковь в Украине".

6 января Православная церковь Украины получила томос от Константинопольского патриарха Варфоломея, став тем самым пятнадцатой автокефальной церквовью в диптихе мирового православия. Это решение не признаётся Русской православной церковью и обсуждается рядом других церквей.