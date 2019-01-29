Парламент Великобритании обсуждает поправки в план Брекзита. Их представила премьер-министр Тереза Мэй. Речь идет о границе между Республикой Ирландия и британской Северной Ирландией. Этот вопрос ранее стал камнем преткновения, из-за которого большинство законодателей отказались одобрить соглашение о выходе Британии из Евросоюза.

Нынешнее соглашение предусматривает, что после выхода Британии из ЕС и до достижения постоянного соглашения о режиме ирландской границы на Британию фактически будет распространяться таможенное законодательство Евросоюза.

Предложенная поправка, которую поддержала Мэй, обязывает премьера попытаться договориться с Брюсселем об изменении этого пункта договора. На это даётся время до 13 февраля.

Оппозиционные лейбористы уверены, что Мэй намерена вывести Британию из Евросоюза вообще без сделки. Они предлагают свою поправку, которая, в случае принятия, теоретически может привести к повторному референдуму о Брекзите.

В Брюсселе пока отказываются обсуждать другие соглашения по Брекзиту кроме тех, которые европейские чиновники ранее уже согласовали с премьером Соединённого Королевства.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Страны ЕС одобрили соглашение о Брекзите на саммите в ноябре прошлого года, однако документ не прошёл голосование в британском парламенте. Отказ от предложенной премьером Британии Терезой Мэй стратегии может привести к тому, что Соединённое Королевство покинет Евросоюз без сделки.

Так называемый "жёсткий Брекзит", может привести к появлению таможенной и пограничной инфраструктуры между британским регионом Северная Ирландия и республикой Ирландия, входящей в ЕС. Это может привести к волнениям, поскольку у многих жителей Великобритании, проживающих на границе с республикой Ирландия, есть ирландское гражданство.