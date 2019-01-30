Мадуро отказался отвечать, охраняют ли его российские наёмники

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого не признаёт оппозиция и ряд стран мира, отказался отвечать на вопрос о своей российской охране. Ранее агентство Reuters сообщило, что политика могут охранять бойцы российской частной военной компании.

Отвечая на вопрос журналиста в интервью РИА "Новости", помогают ли российские наёмники защищать его от покушений, Мадуро четыре раза подряд повторил, что не будет комментировать эту информацию. "Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме".

25 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило об отправке сотрудников российской частной военной компании в Каракас. Reuters уточняет, что речь идёт, вероятно, о связанных с Кремлём бойцах "ЧВК Вагнера", ранее принимавших участие в конфликтах в Сирии и на Украине. По данным агентства, охранять Мадуро могли до 400 наёмников.

Через два дня пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя отправку 400 человек для охраны Мадуро, заявил в эфире российского телеканала, что "у страха глаза велики".

C 2014 года на фоне конституционного и экономического кризиса в Венесуэле регулярно вспыхивают уличные протесты против президента. В августе власти Венесуэлы сообщили о предотвращении покушения на Мадуро на военном параде в Каракасе. В январе они объявили о предотвращении попытки военного переворота.

Легитимность Мадуро как президента Венесуэлы не признают большинство стран Латинской Америки и Бразилия, США, Австралия, Канада и Израиль, близок к такому решению Евросоюз. 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принёс присягу на митинге – он обещает провести в стране новые выборы.