"Как же он служил в очистке": в сети об аресте сенатора Арашукова

Резонансное задержание в Москве - прямо на заседании Совета Федерации задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

В зал заседаний пришли лично Чайка и Бастрыкин, а сам Арашуков, как рассказывают очевидцы, побежал по лестнице, но был остановлен "ледяным голосом" Валентины Матвиенко.

Александр Морозов:

ну, это не день - а просто какая-то "античность". В сенате заперли двери, отключили трансляцию - вошли генпрокурор и глава следственного комитета. После чего половина сената обмочилась, поскольку с их появлением все было каждому ясно и вопрос был только "не я ли?". Фамилию зачитали - и сенатор вскочил и побежал к выходу. (Надеюсь, завтра уже будет съемка с телефона какого-нибудь более счастливого сенатора, как его коллега бежал к дверям). "Куда?" - участливо спросила глава Сената...

Екатерина Шульман:

Новости верхней палаты. Побежал по лестнице! Ледяным голосом! Wolf Hall, Hollow Crown, сериал про Кромвеля, заря парламентаризма.

Николай Руденский

Появился новый анекдот. Идет заседание Совета Федерации. Внезапно раздается стук в дверь. Все переглядываются. Самый старый сенатор, ковыляя, идет открывать - и тут же бежит обратно с радостным криком:

- Не беспокойтесь, это пожар!

Арашукова обвиняют в двух заказных убийствах, а его отца - в многомиллиардных хищениях.

Илья Морозов:

Вообще в последних задержаниях чинуш больше всего поражают суммы похищенного ими и вообще их активов. Сенатор Арашуков с папаней - 10+30 млрд. Можно себе представить себе активы у чинуш этажами повыше. Так что не слушайте либерально-патриотических басен «ДЕНЕГ НЕТ!» Есть деньги в стране, и очень много денег. И ими должны распоряжаться обычные граждане, а не вот эти антропологические недоразумения.

Сергей Карнаухов:

Помните, когда-то 9 млрд Захарченко казались огромной суммой.Арашукову вменяют хищение 20 млрд. И это только то, что доказано.

Теперь смотреть американские боевики, в которых мафия похищает 10 млн.долларов как-то неудобно. Детский сад.

Но представьте, что было бы, если бы начали арестовывать столичных чиновников, в руках которых суммы в сотни раз большие чем у Арашукова.

Павел Чиков:

С утра проснулся - сенатор, поехал на заседание Совета Федерации. А после обеда раз, в наручниках, обвиняешься в организации преступного сообщества, двух убийствах с перспективой пожизненного лишения свободы. В соседнем кабинете в таком же положении богатый папа из Газпрома. И шаблон рядом разорванный лежит

Илья Вайцман:

...Не удивляюсь ни на полкопейки. Несколько убийств, подделка документов, прочие милые шалости. Нормальный такой бэкграунд. И, что интересно: убийства-то были в 2010 году, документы подделывал - примерно в 2016 году, а взяли только сейчас. Видимо, кому-то с более волосатыми лапами этот "сенатор" только сейчас дорогу перешел. А раньше все нормально было.

Владимир Милов:

Сенатора задерживают прямо на заседании верхней палаты парламента за двойное убийство и создание ОПГ. Класс. Итоги 20 лет Путина у власти, кадровая политика, все дела

Александр Рыклин:

Сенатора Арашукова винтили в здании Совфеда вполне драматично... Он там даже пытался куда-то убегать... Жаль, палить не начал... Инкриминируют полный набор - создание преступного сообщества, заказные убийства и т.д. В принципе, ситуация прозрачная... Большая преступная группировка не может мириться с тем, чтобы внутри нее орудовали еще какие-то автономные банды.. Это - прямая угроза головному офису...

Андрей Волна:

При своём максимальном наполнении Совет Федерации включает 187 сенаторов. Из них 170 от регионов и 17 - по прямому назначению Президента. Убийц в нашем Совете Федерации двое. Один уже осуждён (Изместьев), второй столь публично арестован и на основании таких материалов, что, уверен, суд подтвердит расследование силовиков. Из 147 миллионов граждан России за убийства осуждены 172 тысячи человек (2011 год. Сейчас отбывают срок 123 тысячи убийц, но, мы возьмём по максимуму, ОК). То есть, получается, что в Совете Федерации 1 убийца на 94 человека. В целом же в обществе - один убийца на 844 человека. Кроме того, из членов Совета Федерации 12 уже осуждены, 3 находятся в международном розыске, 1 сегодня задержан. То есть, у каждого десятого - серьезнейшие нелады с законом. Среди простых же граждан ЗК является один из 216. Я понимаю, что моя статистика «корявая». Но всё равно, немного ведь обидно, да? Ведь эти люди пишут для НАС законы. А получается, что если просто набрать в Совет Федерации простых людей буквально «с улицы», то бандитов там будет гораздо меньше.

Алексей Беляков:

– В криминальных структурах состояли?

– Да.

– Участвовали в расхищении бюджета?

– Да.

– А заказные убийства…

– Организовывал, да! Что вы еще от меня хотите?

– Ничего. Пишите заявление в «Единую Россию».

Аркадий Дубнов:

Много позитива вижу в сообщениях о задержании 32-летнего сенатора Арашукова из Карачаево-Черкессии

Вот читаю, «представители следственной группы выезжали в командировку в Черкесск, где быстро обнаружили свидетельства причастности Арашукова и его окружения и к другим убийствам».

Первое. Ведь правда же, это значит, что этак представители Следкома получат командировочные и в Грозный, где «быстро обнаружат свидетельства причастности» незнаюкого к убийству Немцова...

Второе. Совместное появление нынче в Совфеде генпрокурора Чайки и председателя СК Бастрыкина означает публичное примирение этих заслуженных силовиков.

Третье. Сенатор при задержании из золотого пистолета не отстреливался. Они там уже более-менее цивилизованные стали

Испытываю удовлетворение

Николай Подосокорский:

Кажется, власти решили немного подправить обрушение рейтинга косметической чисткой рядов от наиболее одиозных и придурковатых. У многих сенаторов сегодня внутри должен был сработать тревожный звонок, ведь за многими из них свои преступления и злоупотребления, а неприкосновенность - это то, что они выторговали для себя с большими усилиями. Таким образом, к первой волне циничных чиновников, насмехающихся над бедностью и безропотностью народа, добавилась другая, более традиционная - ворюг и кровопийц. Скоро узнаем и про другие вопиющие случаи.

Дмитрий Гудков:

А про сенатора Арашукова, повязанного прямо в Совете Федерации, нужно сказать только одно: что, кто-то удивлен? Вот Павел Чиков собрал простую статистику: «12 членов Совета Федерации осуждены за последние 10 лет. От убийств и изнасилований до стрельбы и воровства». Плюс еще 4 сенатора в розыске. Итого, с учетом 170 мест в Совфеде, каждый десятый сенатор – уголовник. Лучшие люди России!

Можно прямо сейчас сыграть в интересную игру: назовите, не глядя в интернет, сенатора от своего региона. Вот, скажем, Москва. Вы не поверите, но у нас есть целых два сенатора, которые должны отстаивать интересы москвичей. Первая – Зинаида Драгункина, второй – Владимир Кожин. Последнего мы прекрасно знаем – многолетний управделами президента. Про Кожина даже в «Википедии» есть строка «обвинения в коррупции». А Драгункина много лет протирала юбку в Мосгордуме, за что и удостоилась синекуры. И скажите – как вот эти люди защищают интересы москвичей?

Чуть лучше, чем сенатор Арашуков интересы жителей Карачаево-Черкесии. Не убивают – и на том спасибо.

Хотя можно подумать, что Госдума пристойнее. В Совфед назначают непонятно кого, в Госдуму – понятно кого. Вот и вся разница.

Алексей Шабуров:

Как уже все знают, прямо на заседании Совета Федерации арестовали сенатора Арашукова.

Обвиняют в заказных убийствах и прочем.

Я покопался на сайте Совета Федерации в поисках следов законотворческой деятельности сенатора.

Выяснилось, что за два с лишним года он коллективно внес один законопроект (не принят) и ни разу не выступил на заседаниях. И еще его как-то раз отчитали за отсутствие в зале.

Ну и да, конечно же, он голосовал за пенсионную реформу.

Кирилл Шулика:

Стоит поговорить о Совете Федерации. Ему сегодня показали то место, которое он занимает. Во-первых, показал сам Арашуков чуть ранее, когда захватил на этаже туалет, поставил там биде и врезал замок. Да, сенаторы нынче такие, будет Валентина Ивановна их терпеть. Во-вторых, силовики пришли брать Арашукова, минимум половина сенаторов в зале обделалась, думая, что это за ними. Да какой половина, больше! Хорошая такая терапия, надо взять за практику подобную процедуру. В-третьих, Матвиенко о всем узнала за пять минут до начала действа. Роль третьего лица в государстве такова. А почему узнала за пять минут? Да потому что силовики боялись, что сольет.

Отлично, правда?

Почти 20 сенаторов нынешних или бывших под следствием или в розыске. Все они, 100% это представители направленных в регионы Путиным губернаторов, или "Единой России", взявшей большинство в ЗАКСах регионов. То есть более 10% от списочного состава, откровенно говоря, бандиты. Изместьев вон сидит, например, банда и убийства. У кого-то поспокойнее статьи - деньги украли, суммы обычно сходятся с бюджетом региона, который они представляют, или превышают его. Поэтому когда вам говорят, что сейчас не 90-е годы и криминала во власти нету, смейтесь этим людям в лицо. В 90-е годы сенаторов не обвиняли в заказных убийствах и не арестовывали в зале заседаний.

Ну и вообще нужен такой Совет Федерации? Нормальный Совет Федерации, палата регионов нужен. Такой Совет Федерации, конечно, можно упразднять. Но дело в том, что вместе с Советом Федерации можно упразднять все органы управления государством. Вчера нашли замглавы Росгеологии аж причастного к убийствам и всяким другим преступлениям вплоть до харрасмента. Вы спрашивали, как будет выглядеть коллапс... Он выглядит ровно так. Когда нет сменяемости власти, любой режим заканчивает тем, что мы сейчас видим. Другое дело, что этот конец в реальности может быть бесконечным. Но в любом случае мы наблюдаем финал, потому что никакого развития уже не будет, даже написанного на бумаге.

Сергей Марков:

Член Совета Федерации Арашуков арестован прямо во время заседания в присутствии главы СФ Матвиенко, генпрокурора Чайки и главы СК Бастрыкина. Великолепная операция. Очевидно, что Арашуков с помощью отца купил это место в СФ. Но у кого купил? У президента КЧР? Наверняка нет. КЧР административно слабая бедная республиканца. Сенатора от КЧР и других малых регионов назначают из центра. Нужно поэтому найти,

1. Кто лоббировал этого Арашукова в АП? Возможно это не один человек.

2. Кто положил под сукно обязатешьную поверку ФСБ?

3. Кто положил под сукно обязательную проверку Контрольного управления АП?

4. Кто в конечном итоге готовил итоговые документы на Арашукова и ввел в заблуждение президента, что все нормально?

Все эти люди коррупционеры. Их нужно:

- немедленно остранять от должности, а по результатам проверки увольнять,

- вести уголовное расследование в отношении аферы с Арашуковым

- вести внутреннее административное расследование по другим наиболее подозрительным их действиям. Чистка нужна очевидно.

- ввести запрет на выезд за рубеж.

- ввести запрет на вывоз денег членами их семей за рубеж.

Вот это будет настоящая борьба с коррупцией. Жестче надо, жестче.

Эмилия Слабунова:

Трудно вообразить ситуацию, которая бы более ярко показала лицо нынешней политической элиты. Трагикомизм происходящего усиливает личное участие в задержании председателя Совета Федерации, генпрокурора и главы Следственного комитета.

Это уже не просто свидетельство политического кризиса, а красноречивое проявление распада российской политической системы. Сенаторы вместо решения проблем регионов, большинство из которых находятся в тяжелейшем положении, «решают» свои дела.

Именно поэтому «Яблоко» считает, что члены Совета Федерации должны не назначаться губернаторами и региональными парламентами, а избираться гражданами регионов. Происходить это должно на свободных, открытых, конкурентных, реально честных выборах. А для этого выборы необходимо сделать таковыми.

Надо понимать, что точечными изменениями фактически уже рухнувшую и дискредитировавшую себя избирательную систему поправить невозможно, поэтому мы предлагаем ее фундаментальную реформу. В основе проекта партии три основных положения: принятие конституционного закона, который устанавливает гарантии прав избирателей, изменение системы избирательных органов с усилением роли и участия политических партий и введение заявительного характера регистрации избирателей.

Мы уже обсудили проект с самыми авторитетными экспертами в области избирательного права и процесса и получили одобрение. В ближайшее время представим концепцию политикам и широкой общественности.

Мы знаем, как организовать честные и свободные выборы в прекрасной России будущего.

Дмитрий Колезев:

История задержанного в Совфеде сенатора Рауфа Арашукова — это в том числе очередное напоминание о том, какой бессмысленной, коррупционной и при том очень дорогой вещью является нынешний Совфед сам по себе.

Рауфу Арашукову — 32 года (сенатором стал в 31). Как можно судить, его ключевая заслуга — принадлежность к семье олигарха карачево-черкесского масштаба Рауля Арашукова.

Совфед задуман как палата парламента, защищающая интересы регионов. На самом деле это давно уже:

а). Синекура для заслуженных представителей элиты, которые уже отработали свое, но им нужно сохранить статус;

б). Способ заработка для местных элит, которые могут влиять на назначение сенаторов (хотя согласовывать все равно будет Москва);

в). Место, где бандиты и полубандиты могут скрыться от внимания силовиков. Иногда удается, но изредка, как в случае с Арашуковым, — не получается.

Насколько мы можем судить, никакой субъектностью Совфед не обладает. Никакие интересы регионов не защищает. В основном это просто собрание людей, не делающих ничего осмысленного, но при этом хорошо живущих за счет налогоплательщиков. У них машины, квартиры, перелеты, аппарат, зарплаты и так далее. Ежегодно СФ обходится примерно в 6 млрд рублей. Это без учета реконструкции здания и прочего.

При этом эти люди по Конституции:

- Утверждают введение военного и чрезвычайного положения в стране;

- Дают разрешение на применение вооруженных сил РФ за границей;

- Назначают выборы президента РФ;

- Назначают на должность руководителей Конституционного и Верховного судов;

- Назначают генпрокурора и его заместителей;

- Ну и, конечно, принимают все федеральные законы (наравне с Госдумой).

Константин Калачев:

Кто тут власть? Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале Совфеда сразу после начала заседания. Вот любопытно, а в других местах задержать его было нельзя? Это раз. Что там с неприкосновенностью? Это два.

Геннадий Гудков:

Вообще Парламент, между прочим, есть орган власти от НАРОДА, то есть он представляет в гос-власти весь российский народ. И никакой НОРМАЛЬНЫЙ НАРОД не позволит арестовывать своих представителей в режиме спецоперации, когда силовики блокируют все входы-выходы в Палату представителей заранее, даже не получив согласия Парламента на снятие неприкосновенности. Только не думайте, что я безнадежный идеалист, я понимаю не меньше Вашего, кто и как сегодня становится сенатором или депутатом. Я также не защищаю этого сенатора: во власти сегодня полно жуликов, воров и мошенников. Есть даже известные киллеры, организаторы заказных и даже политических убийств. Вы разве не знаете их имена? Думаю, знаете. Потому что они давно сидят, но не в тюрьме, а в креслах членов парламента, мэров и даже губернаторов.

А слышали про прокуроров-крышевателей игорного бизнеса? Или тех, кто с Цапками бизнес делал? Знаете про следователей, которые за взятки преступников отпускали, а нормальных людей «в асфальт закатывали»?! Знаете? Если нет, откройте Сеть, там всего этого добра выше крыши. И полковник Захарченко со 140 миллионами долларов на «хате» тоже правоохранителем от МВД был. Эти доблестные «органы», поверьте, ничем не лучше остальных, даже хуже. Вспомните, например, как главный следователь страны, г-н Бастрыкин, журналиста в лес вывозил. И какое же следствие может быть в стране после этого? (Спасибо, что вернул живого).

Так чего Вы радуетесь, когда представители одного преступного сообщества (т.наз. Силовики) средь бела дня устраивают цирк в Парламенте, арестовывают возможно(!) представителя другого криминального сообщества. Этим они унижают пусть плохой, никудышный, но Парламент, этим они унижают Вас и всех тех, за кого Вы не так давно проголосовали (ведь Ваши региональные депутаты направляют в СФ своего представителя).

Можно было спокойно произвести арест (при наличии оснований) и согласия Совета Федераций без этого дешевого шоу, которое доказывает только одно: народ в нашей стране не должен иметь никаких прав, никаких представителей во власти, он вообще никто. Стадо оно на то и стадо, чтобы молча жевать и тихо блеять, а также периодически отправлять своих представителей на бойню.

Антон Баков:

Офигенная депутатская неприкосновенность )) Стоит ли ради какого-то джигита нарушать целую Конституцию целой России? Или бардак уже все захлестнул? Конституцию нарушили лично Генпрокурор, начальник следственного комитета и все, кроме одного, сенаторы. Как так? "Соблюдайте вашу Конституцию"

Аббас Галлямов:

Я специально посмотрел сюжет во вчерашнем девятичасовом выпуске Первого канала. НИЧЕГО подобного сделано не было. Ни слова о том, что эта операция - часть единой государственной политики по борьбе с коррупцией, не прозвучало.

Два вывода. Во-первых, люди, отвечающие за пропаганду на телеканалах, почему-то в этот раз споткнулись. Вот когда про украинскую власть или венесуэльскую оппозицию говорят, не спотыкаются, а когда за внутреннюю политику взялись - вдруг что-то случилось. Они почему-то забыли про свою реальную аудиторию, которой, в силу ее политической неискушенности - можно сказать, «политической девственности», - надо буквально все разжевывать. Вместо этого они повели себя так, будто их смотрит аудитория гораздо более продвинутая, которая пропаганды «в лоб» не терпит. Проще говоря, вчерашний сюжет Первого, который смотрели лоялисты в глубинке, был снят так, будто его собирались показывать аудитории «Ведомостей» (которая, естественно, Первый вообще не смотрит).

Перепутать аудитории - это, вообще-то, верх непрофессионализма и раньше такого за отечественной пропагандой не замечалось. Что-то там происходит.

Второй вывод вытекает из первого. Раз уж власти на Первом канале правильно эти события подать не смогли, это значит, что все разговоры о том, что пафосное задержание сенатора с участием Чайки и Бастрыкина был заранее спланирован как шоу именно с целью достижения максимального пропагандистского эффекта, не имеют под собой никакого основания. Ни Чайка, ни Бастрыкин, ни Матвиенко не думали о пропагандистском эффекте. Они решали конкретную задачу - осуществить арест так, чтобы он не сорвался, чтобы палата случайно не проголосовали против. Слухи о том, чьим деловым партнером являлся арестованный, видимо, не исключали и протестного голосования.

Кстати, в происходящем лично я совершенно неожиданно для себя вдруг увидел силу института. В условиях абсолютной декоративности верхней палаты Арашукова вполне можно было брать так, как это было удобно силовикам, а потом уже задним числом оформить снятие с него его статуса. В узких кругах хорошо известно, что раньше (ещё до Матвиенко) силовики задерживали сенаторов, вообще не заморачиваясь по поводу их неприкосновенности. Сейчас же, как видим, прокуратуре и СК пришлось оформлять все должным образом - предварительно испросив согласия верхней палаты.

Респект Валентине Ивановне! Тот факт, что силовики были вынуждены действовать по закону - это, должно быть, ее заслуга, а чья ещё?

У арестованного сенатора много известных друзей. Например, вот такой товарищ.





Тина Канделаки:

Предваряю все вопросы журналистов по поводу Рауфа Арашукова.



Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека. Разумеется, новость о том, что Рауфа Арашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальным сюрпризом.



Вообще, если эпизоды, свидетельствующие о наведении порядка в стране у многих вызывают чувство страха и отсутствия безопасности, то у меня на сей счет совершенно противоположные чувства.



За последние десять-двадцать лет у меня появилась куча знакомых с самолётами, вертолётами и яхтами - из самых разных сфер. Я по-прежнему иногда слышу в контексте обсуждения чьих-то несметных сокровищ с придыханием добавляемую фразу: "ну его-то не тронут, он на самом верху договорился". Но ребята, прошла хренова туча лет, очнитесь. Мы давно живём в другой стране. Пора понять: нет никакого "верха", с которым можно "договориться" (какой-нибудь господин Улюкаев соврать не даст). Сегодня есть закон, и он работает. И повод для беспокойства есть у каждого, кто хоть раз его нарушал.



В силу профессии, что сделала меня видимой частью публичного медиапространства, я знакома с огромным количеством политиков, бизнесменов, губернаторов - в том числе и с Кавказа. О возможных противоправных действиях этих людей в прошлом, я, безусловно, не знаю и знать не могу (мне просто неоткуда, да и неинтересно), как и ничего подобного не знала и о Рауфе Арашукове. На беговых дорожках мы, видите ли, говорили о совсем других вещах.



Вижу, как в телеграм-каналах с утра уже началась привычная заварушка. Вижу, как многие «профессиональные бойцы» телеграм-баталий используют мои с Рауфом фотографии из инстаграма.



Я их даже удалять не буду. Мне скрывать нечего - деятельности прозрачней, чем моя, ещё поискать. При этом я верю в справедливость и не верю в безнаказанность.



Не нарушайте закон, чтобы не стать следующим. Это совет всем. Потому что вы обязательно станете. Сейчас в России всё работает именно так.

И вот интересная деталь - после задержания Арашуков заявил, что плохо знает русский язык, и ему необходим переводчик.

Мария Слоним:

Так он так и не понял, какие законы он напринимал в СФ?

Здорово. Отменить?

Александр Черных:

Хочется, конечно, спросить у Валентины Матвиенко - позвольте, но как же он служил в очистке?!

Антон Громов:

Не задалась у Владимира Владимировича и академика Тишкова "единая российская политическая нация". У вас скрепа отклеилась!

Иван Курилла:

Кажется, стало понятно качество российского законодательства последних лет: просто законодатели (включая русских "по паспорту") не понимают русский язык. А переводчиков им не предоставляют.

Лев Симкин:

Незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение, а незнание языка, на котором он написан, не освобождает от участия в его принятии.

Алексей Широпаев:

Смачная деталь: вчера арестованный Арашуков заявил, что не знает русского языка. Потребовал переводчика. А ведь числился сенатором! Как же он выполнял свои обязанности члена Совфеда? Тоже - через переводчика? Понятно, что Арашуков придуривается. Но тут показательна степень вопиющего неуважения представителя политической "элиты", "государственного человека" к своему же государству. Спрашивается, можно ли в таком случае требовать какого-то уважения к этому государству от простых граждан?

Евгений Смирнов:

Член партии "Единая Россия" (разумеется). Убийца. Бандит. Глава администрации района. Заместитель председателя правительства республики. Руководитель управления федеральных автомобильных дорог. Первый заместитель директора филиала ООО "Газпром". Член Совета Федерации. Не владеет русским языком. Принимал все федеральные законы Российской Федерации последних двух лет.

Гармоничная держава. Патриотам можно позавидовать.

Ах, да. Выпускник Ставропольского государственного университета по специальности "юрист".

Зураб Бадашвили:

Вундеркинд--в 17 лет стал депутатом, в 21 министром, в 31 сенатором. И папа талантливый предприниматель, сразу видно.

Платон Беседин:

Политическую карьеру Рауф начал делать сразу в 18 лет, став депутатом городской думы Ставрополя. В 21 год он уже занял пост регионального министра. Хотя отнюдь не блещет знаниями: после задержания он заявил, что в достаточной мере не владеет русским языком, и потребовал переводчика. Больше 10 лет в структурах власти не на последних ролях без знания языка — Гудини отдыхает, расходимся.





Владимир Осечкин:

Сегодня в РосФб просто поток улюлюканья и ненависти, этого недалёкого человека высмеивают и легко отправляют на 15-20 лет в тюрьму за то, что он богат, нерусский и к тому же сенатор. Всеобщее ликование и иллюзия борьбы с grand-коррупцией. Лишённый возможности увидеть при жизни аресты Путина, Ротенбергов, Шуваловых etc, плебс пёстро радуется аресту какого-то то ли Ашкуркова, то ли Ашарукова, чью фамилию даже не слышали жо вчерашнего дня точно. Это и есть PR.

Но многим, напротив, кажется, что с Арашуковым обходятся мягко и ласково.



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