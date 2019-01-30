Лоббисты, убедившие США снять санкции с компаний Дерипаски, получили за свою работу миллион долларов, — сообщает The Bell со ссылкой на договор между бывшим министром энергетики Великобритании бароном Грегори Баркером и лоббистской компанией Mercury. По итогам работы Вашингтон принял решение поддержать план Баркера, по которому санкций в отношении ключевых активов Дерипаски отменены в обмен на его отказ от контролирующих долей в них.

Санкции против Олега Дерипаски и ряда контролируемых им компаний и ещё ряда российских бизнесменов и компаний были введены в начале апреля 2018 года в соответствии с законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

"Российское правительство предпринимало вредоносные действия по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма, подстегивание насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада оружием в то время, как он бомбил собственных граждан, попытки подрыва западных демократий и злонамеренную киберактивность. Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной системы, более не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства", – говорилось в заявлении министра финансов США Стива Мнучина.