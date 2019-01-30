Лоббисты, убедившие США снять санкции с компаний Дерипаски, получили за свою работу миллион долларов, — сообщает The Bell со ссылкой на договор между бывшим министром энергетики Великобритании бароном Грегори Баркером и лоббистской компанией Mercury. По итогам работы Вашингтон принял решение поддержать план Баркера, по которому санкций в отношении ключевых активов Дерипаски отменены в обмен на его отказ от контролирующих долей в них.
Санкции против Олега Дерипаски и ряда контролируемых им компаний и ещё ряда российских бизнесменов и компаний были введены в начале апреля 2018 года в соответствии с законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
"Российское правительство предпринимало вредоносные действия по всему миру, включая продолжающуюся оккупацию Крыма, подстегивание насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада оружием в то время, как он бомбил собственных граждан, попытки подрыва западных демократий и злонамеренную киберактивность. Российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от этой коррумпированной системы, более не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства", – говорилось в заявлении министра финансов США Стива Мнучина.
- Среди попавших под санкции компаний оказался один из крупнейших в мире производителей алюминия холдинг En+ Дерипаски. Цена на алюминий после объявления о санкциях повысилась на 30 процентов, а на сырьё для него – на 80 процентов. По этой причине Министерство финансов США уже через неделю ввело более свободный режим для холдинга.
- Баркер, который возглавляет совет директоров En+, разработал план по спасению бизнеса Дерипаски, пишет The Bell. По нему часть акций компании перешли из собственности российского бизнесмена созданному им благотворительному фонду, банку ВТБ и трейдеру Glencore – одному из основных клиентов "Русала". Кроме того, часть акций компании досталась при разводе бывшей жене Дерипаски Полине.
- Всего, по подсчётам New York Times, под контролем Дерипаски, его фонда, его бывшей жены Полины, её отца Валентина Юмашева и их компаний останется около 57 процентов акций En+.
- Чтобы утвердить этот план в США, Mercury использовала аргументы о том, что санкции грозят потерей тысяч рабочих мест в разных странах, в том числе в Европе, наносят урон имиджу администрации Дональда Трампа и могут привести к поглощению En+ китайскими компаниями.
- В январе против вывода компаний Дерипаски из-под санкций выступили 57 американских сенаторов. Но им не хватило трёх голосов для начала голосования.