Петербуржцу, рассказавшему о пытках, вменяют оправдание терроризма

Жителя Петербурга Павла Зломнова, который пожаловался на пытки в ФСБ, задержали по делу о призывах к терроризму. Это произошло сразу после того, как его отпустили под подписку о невыезде, сообщает "Медиазона". До этого Зломнов находился в следственном изоляторе по делу о незаконном обороте оружия.

Новые обвинения в адрес петербуржца связаны с тем, что он якобы назвал "настоящим героем народным" студента, который подорвал себя в здании ФСБ в Архангельске. Следствие также утверждает, что Зломнов "публично провозгласил обращения, в том числе являющиеся по речевой форме организации стихотворными, о признании идеологии насилия".