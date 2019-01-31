Петербуржцу, рассказавшему о пытках, вменяют оправдание терроризма

Жителя Петербурга Павла Зломнова, который пожаловался на пытки в ФСБ, задержали по делу о призывах к терроризму. Это произошло сразу после того, как его отпустили под подписку о невыезде, сообщает "Медиазона". До этого Зломнов находился в следственном изоляторе по делу о незаконном обороте оружия.
Новые обвинения в адрес петербуржца связаны с тем, что он якобы назвал "настоящим героем народным" студента, который подорвал себя в здании ФСБ в Архангельске. Следствие также утверждает, что Зломнов "публично провозгласил обращения, в том числе являющиеся по речевой форме организации стихотворными, о признании идеологии насилия".
- Павел Зломнов и другой обвиняемый по делу о продаже оружия – Роман Гроздов – были задержаны в Петербурге 31 января 2018 года сотрудниками ФСБ. Позже они рассказали, что эти же сотрудники пытали их сразу после задержания в микроавтобусе – в частности, били электрошокером, душили, прыгали сверху. Один из пытавших продавил Павлу Зломнову барабанную перепонку. Медики тогда зафиксировали полученные им травмы. Члены Общественной наблюдательной комиссии, в свою очередь, заявляли, что видели на теле Гроздова следы ожогов от электрошокера.
- Утром 31 октября в Архангельске в здании местного управления ФСБ подорвал себя 17-летний студент, который в социальных сетях использовал псевдоним Валерьян Панов. Мотивом своих действий он назвал то, что "ФСБ фабрикует дела и пытает людей". В результате взрыва он погиб, также были ранены трое человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.
- После взрыва в Архангельске сразу в нескольких завели уголовные дела в отношении людей, который якобы одобрительно высказались о действиях исполнителя взрыва в ФСБ.
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