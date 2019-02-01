Хуан Гуайдо обвинил Мадуро и полицию в давлении на свою семью

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил правительство Николаса Мадуро в давлении на семью после того, как в его дом пришли сотрудники специального подразделения полиции и провели беседу с его женой.

Выступая с речью в университете Каракаса, Гуайдо заявил, что в момент прихода полиции в квартире находилась его полуторагодовалая дочь. Политик заявил, что будет считать власти ответственными за всё, что может произойти с его ребёнком, сообщает агентство Associated Press.

В полиции Венесуэлы, в свою очередь, полностью отрицают визит сотрудников силовых структур в дом Гуайдо.