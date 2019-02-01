Хуан Гуайдо обвинил Мадуро и полицию в давлении на свою семью

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил правительство Николаса Мадуро в давлении на семью после того, как в его дом пришли сотрудники специального подразделения полиции и провели беседу с его женой.
Выступая с речью в университете Каракаса, Гуайдо заявил, что в момент прихода полиции в квартире находилась его полуторагодовалая дочь. Политик заявил, что будет считать власти ответственными за всё, что может произойти с его ребёнком, сообщает агентство Associated Press.
В полиции Венесуэлы, в свою очередь, полностью отрицают визит сотрудников силовых структур в дом Гуайдо.
- Генпрокуратура Венесуэлы ведёт расследование против лидера оппозиции. В ведомстве считают, что Гуайдо спровоцировал массовые беспорядки, жертвами которых стали десятки человек.
- Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру, провозгласившему себя переходным президентом, покидать страну. Банковские счета оппозиционера заблокированы, любые операции с его имуществом запрещены.
- Гуайдо поддерживают многие страны Запада и Латинской Америки. Европейский парламент признал лидера венесуэльской оппозиции "единственным и законным временным президентом" республики.
- США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы, чтобы лишить окружение Мадуро источников финансирования. Кроме этого, Вашингтон предоставил Гуайдо доступ к венесуэльским активам в американских банках.
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