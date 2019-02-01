"За такое иногда убивают". Создателям "Базы данных" поступают угрозы

Соавторы проекта "База данных" сообщают о поступающих им угрозах. Этот проект был создан изначально как телеграм-канал, а затем как интернет-портал в мае 2018 года – вскоре после избиения участников протестной акции сторонников Алексея Навального. На сайте раскрываются личности казаков и членов радикальных прокремлевских движений, участвовавших в разгоне оппозиционной акции на Пушкинской площади, представителей властей, оказывающих давление на гражданских активистов, а также членов частных военных компаний.

Летом 2018 года соавторы "Базы данных" Виктор Олейник и Антон Громов из опасений за собственную безопасность приняли решение покинуть Россию.

– Призывали нас похитить, посадить в подвал, убить. Такие сообщения мы получаем достаточно часто. Но гораздо вероятнее, что если мы вернемся в Россию, нас просто посадят­. И нам могут предъявить не только статьи об экстремизме, но и о государственной измене, ­– говорит Антон Громов.

С лета 2018 года сооснователь проекта "База данных" находится в Риге. В Латвии он подал прошение о получении политического убежища. По словам Антона, угрозы в адрес авторов ресурса, раскрывающего имена тех кто, участвовал в разгоне оппозиционной акции, начали поступать практически сразу после его создания:

Найдем, повесим, убьем

– Наш проект был запущен в мае, когда Кремль применил военизированные формирования "казаков" для избиения людей, которые вышли на улицу, протестуя против нового срока Путина. Мы стали устанавливать, что это за люди, как они связаны с администрацией президента, со спецслужбами. О нашем проекте начали писать в СМИ. Естественно, это вызвало ответную реакцию со стороны тех людей, о которых мы писали, и их начальства. Они нас запугивали, писали нам письма, публиковали наши персональные данные в группах в соцсетях, в которых состоят разные боевики и ветераны военных действий. Появлялись статьи, порочащие нашу честь и достоинство, распространялась информация, что мы якобы работаем на Сороса, на Ходорковского, по указу Госдепартамента США расшатываем ситуацию в стране, настраивая население против власти, спецслужб, армии и так далее. Появлялись подозрительные люди под домом, поступали звонки от сотрудника, я так понимаю, МВД или ФСБ, который поведал, что в такой ситуации нам надо замолчать, прекратить расследования, не общаться с прессой, иначе у нас возникнут проблемы.

– Один из героев нашего расследования, не скрываясь, посылал нам угрозы, – добавляет соавтор проекта "База данных" Виктор Олейник. – Это Игорь Мангушев, российский наемник, который воевал на юго-востоке Украины, некоторое время он был одним из руководителей ЧВК "Енот". Он со своего аккаунта в соцсетях нам писал про то, как хотел бы нас сводить "на экскурсию" к себе в подвал. И подобные вещи – найдем, повесим, убьем.

По голове ударит вас или кого-то из ваших близких. И вы ничего никому не докажете

По словам Антона Громова, авторы "Базы данных" не собирались прекращать работу и игнорировали тревожные сигналы, но постепенно этих сигналов становилось всё больше:

– Постоянно шли хакерские атаки, причем синхронные, на все устройства участников проекта. Появлялись агрессивные люди, которые пытались выяснить наш распорядок дня. Было заметно, что идет слежка. После очередного интервью в СМИ мне поступил звонок от того же силовика, который выложил все карты на стол: рассказал и про мою переписку, и про мои персональные данные, то есть доказал, что он владеет информацией, которую не может выяснить обычный сумасшедший с улицы. Он сказал, что после того, как закончится чемпионат мира по футболу, у нас будут проблемы: "Пока, конечно, вас не тронут, но потом будет посадка, либо просто кто-нибудь по голове ударит вас или кого-то из ваших близких. И вы ничего никому не докажете".

После этого разговора Антон Громов принял решение уехать в Латвию. Его коллега Виктор Олейник эмигрировал в США. Впрочем, угрозы и нападки на проект не прекратились:

– Мы только сейчас наладили нормальную работу наших ресурсов, потому что до недавнего времени каждый день приходилось тратить огромное количество времени на то, чтобы поднимать сайт после взломов и атак. – рассказывает Виктор Олейник. – Кроме того,буквально пару месяцев назад пропагандистский телеканал "Царьград", который принадлежит структурам Константина Малофеева (крупный бизнесмен, близкий к Кремлю, известен, в частности, поддержкой пророссийских сепаратистов на востоке Украины – РС), объявил нас своими врагами и сделал запрос в Генпрокуратуру РФ через партию ЛДПР в Госдуме, чтобы проверить нас, как они сказали, "на связь с Ходорковским" и заблокировать. От Генпрокуратуры ответа пока не поступило, но недоброжелателей достаточно. Плюс сейчас пытаются создавать "клоны" проекта. Недавно похожая история приключилась с "Русью сидящей". Разумеется, это всё нас волнует, учитывая, что мы несем ответственность за большое количество людей, которые помогают нам добывать информацию, ее анализировать, все это как-то структурировать, хранить и двигать дальше как в России, так и на Западе.

По мере развития проекта сфера интересов авторов "Базы данных" постепенно расширялась. На сайте стали появляться сообщения не только об участниках разгона оппозиционной демонстрации, членах радикальных провластных организаций и их связях с чиновниками, но и о тех, кто участвовал в боевых действиях за пределами России, в частности, о предполагаемых бойцах и сотрудниках российских частных военных компаний. Рассказывает Антон Громов:

Это такая тема, за которую иногда убивают

– Нам поступает очень много информации от людей, которые раньше, например, принимали участие в боевых действиях в Украине. Многие из них по разным причинам либо поменяли свою позицию, либо желают нам передать информацию из каких-то своих соображений. К тому же сейчас мы запускаем новый проект – мониторинг связей российской армии, ЧВК, представителей российской элиты с Китаем, которому они сдают богатства России, ее биоресурсы, национальные интересы в надежде получить какой-то "зонтик" прикрытия. Потому что они прекрасно понимают, что без экономической мощи Китая у них ничего не выйдет.

Несмотря на эмиграцию, Антон Громов и Денис Олейник планирую развивать проект "База данных" не только тематически, но и структурно. По их словам, основная задача – вывести его на международный уровень и трансформировать в аналитический центр:

Наш цель – наказать преступников, которые терроризируют страну

– Тема, которой мы занимаемся – это такая тема, за которую иногда убивают, – говорит Антон Громов. – И мы все это прекрасно понимаем. То, что мы делаем, это, если хотите, расследования. Но мы хотим развиваться и создать аналитический центр. Мы хотим пригласить европейских экспертов, и для нас очень важно, чтобы наша информация влияла на ситуацию в России. Мы хотим побудить людей к определенным действиям и к определенному стилю мышления.

– К сожалению, гражданское общество в России находится в порочном круге, – добавляет Виктор Олейник. – Ему не к кому обратиться за помощью. Единственный способ влияния на эту ситуацию – давление на нынешнее государство через международные институты. Поэтому, с одной стороны, мы ведем аналитическую работу и содействуем людям в защите их собственных прав, предоставляем экспертную позицию для подачи иска в Европейский суд по правам человека. С другой стороны, наш проект – это попытка наказать тех людей, которые отвечают за нарушения этих прав. Именно поэтому мы сейчас вышли в большей степени на международное поле и занялись, в том числе, санкционной политикой, потому что все эти люди очень плотно завязаны как на Евросоюз, так и на США, где у них есть банковские счета, недвижимость и родственники. Наша главная задача на будущее – это создание аналитического центра, который будет работать в трех местах – Европе, США и России, где у нас уже есть целая сеть источников. Это люди в разных структурах, ведомствах и просто из народа, которые будут тесно работать с европейскими и американскими институтами для достижения одной цели – наказать преступников, которые терроризируют страну.