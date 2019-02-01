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Общество

"За такое иногда убивают". Создателям "Базы данных" поступают угрозы

Избиение демонстрантов нагайками 5 мая 2018 года

Соавторы проекта "База данных" сообщают о поступающих им угрозах. Этот проект был создан изначально как телеграм-канал, а затем как интернет-портал в мае 2018 года – вскоре после избиения участников протестной акции сторонников Алексея Навального. На сайте раскрываются личности казаков и членов радикальных прокремлевских движений, участвовавших в разгоне оппозиционной акции на Пушкинской площади, представителей властей, оказывающих давление на гражданских активистов, а также членов частных военных компаний.

Летом 2018 года соавторы "Базы данных" Виктор Олейник и Антон Громов из опасений за собственную безопасность приняли решение покинуть Россию.

– Призывали нас похитить, посадить в подвал, убить. Такие сообщения мы получаем достаточно часто. Но гораздо вероятнее, что если мы вернемся в Россию, нас просто посадят­. И нам могут предъявить не только статьи об экстремизме, но и о государственной измене, ­– говорит Антон Громов.

С лета 2018 года сооснователь проекта "База данных" находится в Риге. В Латвии он подал прошение о получении политического убежища. По словам Антона, угрозы в адрес авторов ресурса, раскрывающего имена тех кто, участвовал в разгоне оппозиционной акции, начали поступать практически сразу после его создания:

Найдем, повесим, убьем

– Наш проект был запущен в мае, когда Кремль применил военизированные формирования "казаков" для избиения людей, которые вышли на улицу, протестуя против нового срока Путина. Мы стали устанавливать, что это за люди, как они связаны с администрацией президента, со спецслужбами. О нашем проекте начали писать в СМИ. Естественно, это вызвало ответную реакцию со стороны тех людей, о которых мы писали, и их начальства. Они нас запугивали, писали нам письма, публиковали наши персональные данные в группах в соцсетях, в которых состоят разные боевики и ветераны военных действий. Появлялись статьи, порочащие нашу честь и достоинство, распространялась информация, что мы якобы работаем на Сороса, на Ходорковского, по указу Госдепартамента США расшатываем ситуацию в стране, настраивая население против власти, спецслужб, армии и так далее. Появлялись подозрительные люди под домом, поступали звонки от сотрудника, я так понимаю, МВД или ФСБ, который поведал, что в такой ситуации нам надо замолчать, прекратить расследования, не общаться с прессой, иначе у нас возникнут проблемы.

Столкновения на Пушкинской площади, 5 мая 2018 года
Столкновения на Пушкинской площади, 5 мая 2018 года

– Один из героев нашего расследования, не скрываясь, посылал нам угрозы, – добавляет соавтор проекта "База данных" Виктор Олейник. – Это Игорь Мангушев, российский наемник, который воевал на юго-востоке Украины, некоторое время он был одним из руководителей ЧВК "Енот". Он со своего аккаунта в соцсетях нам писал про то, как хотел бы нас сводить "на экскурсию" к себе в подвал. И подобные вещи – найдем, повесим, убьем.

По голове ударит вас или кого-то из ваших близких. И вы ничего никому не докажете

По словам Антона Громова, авторы "Базы данных" не собирались прекращать работу и игнорировали тревожные сигналы, но постепенно этих сигналов становилось всё больше:

– Постоянно шли хакерские атаки, причем синхронные, на все устройства участников проекта. Появлялись агрессивные люди, которые пытались выяснить наш распорядок дня. Было заметно, что идет слежка. После очередного интервью в СМИ мне поступил звонок от того же силовика, который выложил все карты на стол: рассказал и про мою переписку, и про мои персональные данные, то есть доказал, что он владеет информацией, которую не может выяснить обычный сумасшедший с улицы. Он сказал, что после того, как закончится чемпионат мира по футболу, у нас будут проблемы: "Пока, конечно, вас не тронут, но потом будет посадка, либо просто кто-нибудь по голове ударит вас или кого-то из ваших близких. И вы ничего никому не докажете".

После этого разговора Антон Громов принял решение уехать в Латвию. Его коллега Виктор Олейник эмигрировал в США. Впрочем, угрозы и нападки на проект не прекратились:

– Мы только сейчас наладили нормальную работу наших ресурсов, потому что до недавнего времени каждый день приходилось тратить огромное количество времени на то, чтобы поднимать сайт после взломов и атак. – рассказывает Виктор Олейник. – Кроме того,буквально пару месяцев назад пропагандистский телеканал "Царьград", который принадлежит структурам Константина Малофеева (крупный бизнесмен, близкий к Кремлю, известен, в частности, поддержкой пророссийских сепаратистов на востоке Украины – РС), объявил нас своими врагами и сделал запрос в Генпрокуратуру РФ через партию ЛДПР в Госдуме, чтобы проверить нас, как они сказали, "на связь с Ходорковским" и заблокировать. От Генпрокуратуры ответа пока не поступило, но недоброжелателей достаточно. Плюс сейчас пытаются создавать "клоны" проекта. Недавно похожая история приключилась с "Русью сидящей". Разумеется, это всё нас волнует, учитывая, что мы несем ответственность за большое количество людей, которые помогают нам добывать информацию, ее анализировать, все это как-то структурировать, хранить и двигать дальше как в России, так и на Западе.

Константин Малофеев
Константин Малофеев

По мере развития проекта сфера интересов авторов "Базы данных" постепенно расширялась. На сайте стали появляться сообщения не только об участниках разгона оппозиционной демонстрации, членах радикальных провластных организаций и их связях с чиновниками, но и о тех, кто участвовал в боевых действиях за пределами России, в частности, о предполагаемых бойцах и сотрудниках российских частных военных компаний. Рассказывает Антон Громов:

Это такая тема, за которую иногда убивают

– Нам поступает очень много информации от людей, которые раньше, например, принимали участие в боевых действиях в Украине. Многие из них по разным причинам либо поменяли свою позицию, либо желают нам передать информацию из каких-то своих соображений. К тому же сейчас мы запускаем новый проект – мониторинг связей российской армии, ЧВК, представителей российской элиты с Китаем, которому они сдают богатства России, ее биоресурсы, национальные интересы в надежде получить какой-то "зонтик" прикрытия. Потому что они прекрасно понимают, что без экономической мощи Китая у них ничего не выйдет.

Несмотря на эмиграцию, Антон Громов и Денис Олейник планирую развивать проект "База данных" не только тематически, но и структурно. По их словам, основная задача – вывести его на международный уровень и трансформировать в аналитический центр:

Наш цель – наказать преступников, которые терроризируют страну

– Тема, которой мы занимаемся – это такая тема, за которую иногда убивают, – говорит Антон Громов. – И мы все это прекрасно понимаем. То, что мы делаем, это, если хотите, расследования. Но мы хотим развиваться и создать аналитический центр. Мы хотим пригласить европейских экспертов, и для нас очень важно, чтобы наша информация влияла на ситуацию в России. Мы хотим побудить людей к определенным действиям и к определенному стилю мышления.

– К сожалению, гражданское общество в России находится в порочном круге, – добавляет Виктор Олейник. – Ему не к кому обратиться за помощью. Единственный способ влияния на эту ситуацию – давление на нынешнее государство через международные институты. Поэтому, с одной стороны, мы ведем аналитическую работу и содействуем людям в защите их собственных прав, предоставляем экспертную позицию для подачи иска в Европейский суд по правам человека. С другой стороны, наш проект – это попытка наказать тех людей, которые отвечают за нарушения этих прав. Именно поэтому мы сейчас вышли в большей степени на международное поле и занялись, в том числе, санкционной политикой, потому что все эти люди очень плотно завязаны как на Евросоюз, так и на США, где у них есть банковские счета, недвижимость и родственники. Наша главная задача на будущее – это создание аналитического центра, который будет работать в трех местах – Европе, США и России, где у нас уже есть целая сеть источников. Это люди в разных структурах, ведомствах и просто из народа, которые будут тесно работать с европейскими и американскими институтами для достижения одной цели – наказать преступников, которые терроризируют страну.

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