Рассказавшего о пытках в ФСБ петербуржца арестовали на два месяца

Ломоносовский суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал Павла Зломнова по обвинению в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественной наблюдательной комиссии "16%". Во время пребывания в заключении обвиняемый жаловался на пытки.

Следователи утверждают, что Павел Зломнов во время пребывания под арестом назвал устроившего взрыв в управлении ФСБ в Архангельске в октябре прошлого года "настоящим героем народным". Зломнов, по утверждению следствия, тоже писал стихотворения, поддерживающие "идеологию насилия".

По решению суда, Павел Зломнов останется в СИЗО до 29 марта. По словам брата арестованного, адвоката Михаила Зломнова, следователь во время проходившего в закрытом режиме заседания "не скрывал, что это лишь способ оставить Павла в тюрьме".

30 января 2019 года Зломнов должен был выйти на свободу, но его обвинили по новому уголовному делу в оправдании терроризма. Заодно были заведены уголовные дела и на его адвокатов, родных отца и брата Павла Зломнова, которые якобы оскорбили следователя. Впоследствии суд отстранил их от процесса.

31 января 2018 года 36-летнего петербуржца Павла Зломнова задержали по дороге домой. Когда Зломнов попытался узнать, кто его задержал, один из оперативников, по его утверждению, ответил: "Я твой император!" и, засунув Павлу палец ухо, продавил задержанному барабанную перепонку. Павла Зломнова обвинили в незаконном обороте оружия. По словам следователей, уголовное дело пока еще не готово для передачи в суд.