Участника банды "Цапков" Цеповяза перевели из колонии в СИЗО

Осуждённого за массовое убийство в станице Кущёвская предполагаемого участника банды "Цапков" Вячеслава Цеповяза перевели из колонии Амурской области в СИЗО Хабаровска. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой адвоката Цеповяза Романа Бокова.
Причина переведения осуждённого официально не разглашается. Также неизвестно, до какого времени Цеповяз будет находится в хабаровском СИЗО.
На новом месте заключения его допрашивают следователи, передаёт сайт "Сибирь.Реалии". По одной из версий, допросы связаны с появившимися ранее сообщениями о том, что Цеповяз содержится в колонии в привилегированных условиях. Адвокат Цеповзяа предположил, что после проведения следственных действий осуждённый вернётся в колонию №3 Амурской области.
- В ноябре 2018 были опубликованы фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз, осуждённый на 19 лет в колонии строгого режима, ест крабов, красную икру и шашлыки. Представители ФСИН признали подлинность снимков, однако заявили, что их сделали в 2015 году, а сейчас Цеповяз "содержится в жесточайших условиях". Позже в прокуратуре сообщили, что Цеповяз свободно перемещался по территории колонии, пользовался мобильной связью и ежемесячно получал до тридцати килограммов еды, при разрешённых двадцати. Также администрация колонии неоднократно позволяла осуждённому проводить длительные свидания с посторонними женщинами. После публикации этих информаций на руководство колонии завели отдельное уголовное дело о превышении полномочий.
- Вячеслав Цеповяз – один из лидеров так называемой "банды Цапков", которая действовала на территории Краснодарского края. В ноябре 2010 года члены банды совершили массовое убийство в станице Кущевская. Жертвами преступления стали 12 человек.
- Цеповяза приговорили к 19 годам и 10 месяцам заключения как организатора преступления.
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