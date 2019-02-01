Участника банды "Цапков" Цеповяза перевели из колонии в СИЗО

Осуждённого за массовое убийство в станице Кущёвская предполагаемого участника банды "Цапков" Вячеслава Цеповяза перевели из колонии Амурской области в СИЗО Хабаровска. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой адвоката Цеповяза Романа Бокова.

Причина переведения осуждённого официально не разглашается. Также неизвестно, до какого времени Цеповяз будет находится в хабаровском СИЗО.



На новом месте заключения его допрашивают следователи, передаёт сайт "Сибирь.Реалии". По одной из версий, допросы связаны с появившимися ранее сообщениями о том, что Цеповяз содержится в колонии в привилегированных условиях. Адвокат Цеповзяа предположил, что после проведения следственных действий осуждённый вернётся в колонию №3 Амурской области.