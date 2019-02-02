Россия приостанавливает участие в договоре о РСМД

Россия приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — заявил президент Владимир Путин на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Его слова цитирует агентство РИА "Новости".

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются научно-исследовательскими работами и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", — заявил Путин.

Накануне администрация президента США Дональда Трампа объявила, что США со 2 февраля начинают процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооружений. Он был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым в 1987 году. США считают, что принятая на вооружение ракета 9М729 "Новатор" нарушает условия договора, Россия эти обвинения отрицает. Перед объявлением США о приостановке действия договора, Россия развернула дополнительный дивизион таких ракет, сообщает газета The Wall Street Journal.

На момент подписания договор об ограничении ракетных ворружений считался важным шагом на пути снятия военного напряжения в Европе и прекращения гонки вооружений. В поддержку сохранения договора выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что Германия "сделает всё возможное", чтобы сохранить договор, цитирует её DW. Канцлер Германии возложила вину на Россию за несоблюдение соглашения. Такого же мнения придерживаются союзники США в НАТО, которые выступили с заявлением в пятницу. Обеспокоенность в связи с приостановкой действия договора также высказали главы МИД стран Евросоюза.

Путин потребовал от Шойгу и Лаврова не инициировать новые переговоры по разоружению. "Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике", — заявил президент.

Министр Лавров на встрече с Путиным заявил, что США нарушают договор о ракетах с 1999 года и обвинил Вашингтон в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия и заявил, что под угрозой находится и Договора о стратегических наступательных вооружениях, цитирует его государственное агентство ТАСС.