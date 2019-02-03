Трамп заявил, что допускает вариант военного вмешательства в Венесуэле

США рассматривают военную интервенцию в Венесуэлу как один из вариантов своих действий против режима президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил об этом в интервью телеканалу Си-би-эс, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Не хочется говорить об этом, но конечно такой вариант рассматривается", сказал он в разговоре с Маргарет Бреннан, ведущей программы "Лицом к стране".

Президент США рассказал, что Мадуро несколько месяцев назад обращался к нему с просьбой о встрече, но получил от Трампа отказ. Об этом сообщает издание The Hill. В публикации отмечается, что в минувшем январе несколько государств во главе с США, признали временным президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.