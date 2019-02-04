В Краснодаре полицейских наказали за задержание журналиста

В Краснодаре трое полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности за задержание журналиста Николая Хижняка в декабре прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов составили на него протокол о мелком хулиганстве и продержали всю ночь в отделе полиции. Об этом в Facebook сообщает адвокат Алексей Аванесян.

Какое именно дисциплинарное взыскание получили правоохранители не уточняется. Полицейские утверждали, что были вынуждены задержать Хижняка из-за того, что тот вел себя неадекватно и нарушал общественный порядок. Записи камер не подтвердили данную информацию, и административное дело в отношении журналиста было закрыто.

Против Хижняка на суде свидетельствовали казаки, которые ранее давали показания по делу в отношении рэпера Хаски. Позже стало известно, что журналиста и рэп-исполнителя задерживала одна и та же смена патрульной службы.

В ноябре 2018 года в Краснодаре полиция сорвала концерт рэпера Хаски, а затем задержала исполнителя за выступление на крыше автомобиля. Музыканта обвинили в мелком хулиганстве и арестовали, но позже суд отменил арест.