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Археология

Догнать и перегнать. Эфир в 21:05

Цех на предприятии в Мурманской области

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Успеет ли Россия к новой промышленной революции?

Модернизация – одна из вечных тем российской жизни. Уже более трехсот лет Россия следует в кильватере промышленных революций, воспроизводя технологии и институты западной цивилизации. Но сегодня, на пороге четвертой индустриальной революции, сумеет ли Россия вновь совершить модернизационный рывок?

Гости программы: Петр Щедровицкий, философ, председатель наблюдательного совета Некоммерческого научного фонда «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого» и Михаил Давыдов, профессор ВШЭ. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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