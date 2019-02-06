Догнать и перегнать. Эфир в 21:05

Модернизация – одна из вечных тем российской жизни. Уже более трехсот лет Россия следует в кильватере промышленных революций, воспроизводя технологии и институты западной цивилизации. Но сегодня, на пороге четвертой индустриальной революции, сумеет ли Россия вновь совершить модернизационный рывок?

Гости программы: Петр Щедровицкий, философ, председатель наблюдательного совета Некоммерческого научного фонда «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого» и Михаил Давыдов, профессор ВШЭ. Эфир в 21:05.