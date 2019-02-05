В Москве начинаются межафганские мирные переговоры

В Москве начинаются двухдневные мирные переговоры по Афганистану. В них участвуют высокопоставленные афганские представители, включая бывшего президента Хамида Карзая, однако отсутствуют официальные представители правительства.



Московские переговоры, уже подвергшиеся критике со стороны администрации президента Афганистана, по всей вероятности, являются попыткой расширить подход к мирному урегулированию 17-летнего внутреннего конфликта. По оценкам западной прессы, нынешний переговорный процесс набирает обороты. Российские власти, однако, отвергли утверждения, что организовали московскую встречу, уступая эту роль базирующейся в Москве афганской диаспоре.



Тем не менее весьма маловероятно, что подобное событие важного международного уровня могло бы открыться в Москве без одобрения Кремля, отмечают западные источники.

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что афганское правительство должно находиться "в центре любых мирных переговоров" и отметил, что "предпочёл бы, чтобы московская встреча проходила в ином формате". По словам Абдуллы, талибы – главное препятствие на пути к миру. Однако, если московская встреча создаст новые возможности для реальных мирных переговоров, это может стать "шагом вперёд", отметил премьер-министр Афганистана.