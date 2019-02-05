Когда в России кончатся дни затмения?

Война в Донбассе продолжается. Есть ли путь к миру? Во что обходятся санкции за Крым и Донбасс росиянам.

Обсуждают авторы книги "Россия и Украина. Дни затмения": депутат Псковского областного Собрания депутатов, член Политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, его предшественник на этом посту в 2014 году Светлана Прокопьева, обозреватель газеты Алексей Семенов. С нами на связи из Киева будет публицист, обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 5 февраля 2019.