По делу Рауфа Арашукова объявили в розыск ещё двух человек

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск двух топ-менеджеров, подозреваемых в причастности к хищению газа на сумму в 30 миллиардов рублей. Недавно в рамках расследования этого уголовного дела арестовали члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его предполагаемых сообщников.

Следователи разыскивают исполняющего обязанности главы компании "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умара Калмыкова. Какие именно правонарушения им вменяют, в пресс-релизе ведомства не сообщается.

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января на заседании верхней палаты парламента и позже арестован на два месяца. Чиновника подозревают в двух убийствах, организации преступного сообщества и давлении на свидетеля. Сам он вину не признаёт.

По делу о хищении природного газа компании "Газпром" также арестованы отец Рауфа Арашукова, его двоюродный брат и ещё несколько человек. В зависимости от роли каждого их подозревают в мошенничестве, создании преступного сообщества и участии в нём.