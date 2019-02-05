Следственный комитет заявил, что Бастрыкин не знаком лично с Арашуковым

Следственный комитет России опубликовал заявление о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин не знаком с арестованным по обвинению в организации убийств сенатором Рауфом Арашуковым и членами его семьи. Однако в ведомстве подтвердили, что летом 2018 Бастрыкин отдыхал в Карачаево-Черкесии в гостинице "Адиюх-Пэлас", которая принадлежит семье Арашукова.

Представители Следственного комитета заявляют, что единственная встреча между главой ведомства и арестованным сенатором состоялась во время задержания последнего в Совете Федерации. Совместные фото Бастрыкина и Арашукова назвали "грубым фотомонтажом".

Ранее канал RTVI со ссылкой на источники сообщил, что глава Следственного комитета находился в дружеских отношениях с семьёй Арашуковых и приезжал к ним в гости.

По информации РБК, глава администрации Хабезского района Карачаево-Черкесии Беслан Байчоров и его первый заместитель Азамат Сидаков подали в отставку через неделю после задержания сенатора Арашукова, который родился в этом районе. Собеседник издания заявил, что Байчоров считается "человеком Арашукова".

Сенатор Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января на заседании верхней палаты парламента и позже арестован на два месяца. Чиновника подозревают в двух убийствах, организации преступного сообщества и давлении на свидетеля. Подозреваемый свою вину не признаёт.

По этому же делу в четверг были арестованы еще четыре человека, в том числе отец и двоюродный брат Арашукова. В пятницу был задержан ещё один человек – исполнительный директор компании "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Следствие утверждает, что ещё один подозреваемый объявлен в розыск.

По версии следствия, хищения газа в ряде регионов Северного Кавказа совершались на протяжении пяти лет. Следственные действия проводятся в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.