Как верующие стали экстремистами

Гражданина Дании Денниса Кристенсена приговорили к 6 годам лишения свободы за организацию деятельности экстремистской организации Свидетелей Иеговы. Кристенсен участвовал в собраниях, где люди молились и изучали религиозную литературу. По утверждению правозащитников и адвокатов, эта деятельность не была запретной: люди имеют право самостоятельно проводить богослужения и обсуждать религиозные вопросы, не состоя в какой-либо организации. На данный момент по этой статье возбуждено 50 уголовных дел против Свидетелей Иеговы в разных регионах, и приговор Кристенсену может привести к волне аналогичных приговор по делам других верующих.