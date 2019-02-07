Участника акции 9 сентября могут отправить на принудительное лечение

Участника акции против пенсионной реформы могут отправить на принудительное психиатрическое лечение. Психиатры заключили, что Виктор Федосеев, обвиняемый в насилии над полицейским на митинге 9 сентября 2018 года в Москве, "не осознавал общественную опасность своих действий". Об этом сообщается в телеграм-канале "Правозащита Открытки".

В психиатрическом заключении говорится, что из-за возможного ухудшения психического состояния обвиняемого, его участие в судебно-следственных нецелесообразно. Ранее сообщалось, что суд в Москве продлил на два месяца срок ареста для Федосеева и Василия Костылёва, так же обвиняемого в насилии над полицейским.

Участник акции против пенсионной реформы Виктор Федосеев был арестован 11 сентября прошлого года, по обвинению в насилии над полицейским. В качестве доказательства, следствие приводит кадры из видеороликов снятых во время акции. При задержании Федосеев получил сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Ранее суд в Москве приговорил участника акции против пенсионной реформы 35-летнего Ивана Белякова к двум годам лишения свободы условно. Его обвинили в применении насилия к представителю власти.

Акция против повышения пенсионного возраста прошла 9 сентября 2018 года в нескольких десятках российских городов. В Москве она не была согласована и закончилась стычками между полицией и протестующими. По данным "ОВД-Инфо", в столице были задержаны 48 человек