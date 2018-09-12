В России задерживают участников акции против пенсионной реформы

В России задерживают участников акции против повышения пенсионного возраста, прошедшей 9 сентября. Участницу так называемого "бессрочного протеста" Екатерину Елизарову задержали у станции метро "Боровицкая" в Москве.

Организатора акции в Набережных Челнах задержали во время рабочего дня в школе.

В Новосибирске в полицию доставили четверых участников митинга. Они шли на судебное заседание к координатору местного штаба оппозиционера Алексея Навального.

9 сентября в России прошла акция против повышения пенсионного возраста, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране было задержано более 1000 человек. Сотрудники полиции применяли к митингующим грубую силу. Среди пострадавших оказались журналисты различных изданий.