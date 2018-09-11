Суд в Москве арестовал Виктора Федосеева до 9 ноября

В Москве решением Хамовнического районного суда арестован 24-летний Виктор Федосеев. Его обвиняют в 0насилии в отношении полицейского на акции протеста 9 сентября. Об этом сообщили "Дождь" и "Медуза". Срок ареста Федосеева - до 9 ноября.

Перед заседанием суда Федосеев показал свои повреждения, полученные при задержании. По словам защиты, у него диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам адвоката Олеса Елисеева, у его подзащитного заболевание сердца, которое без обследования и при неправильном лечении может быть смертельным.

Акция против повышения пенсионного возраста прошла 9 сентября в нескольких десятках российских городов. В Москве она не была согласована и закончилась задержаниями и стычками между полицией и протестующими. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 48 человек.

Двух задержанных, Виктора Федосеева и 36-летнего Василия Костылева, обвинили в нападениях на полицейских. Федосеев якобы ударил полицейского кулаком по уху; Костылев, по версии следствия, нанес удар «в область лица» одному сотруднику полиции, а другого схватил за шею.

Ожидается, что вечером 11 сентября суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого по аналогичному делу, Василия Костылева.