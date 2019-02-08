Полиция Великобритании ведет расследование в отношении еще двоих россиян, подозреваемых в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Всего по делу теперь проходят пятеро подозреваемых. Два россиянина въехали в Великобританию в марте по туристическим визам, утверждает издание. Потом они вернулись в Россию. Их роль в покушении не раскрывается, но она была "намного меньше", чем у остальных подозреваемых. Предполагается, что полиция представит доказательства против них британскому правительству в ближайшие несколько недель.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в Солсбери нервно-паралитическим ядом "Новичок". Они выжили после покушения. С тех пор Сергей Скрипаль не появлялся на публике, а Юлия лишь записала видеообращение. Британские власти обвиняют в покушении Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) и полагают, что приказ был отдан политическим руководством России.

Скотленд-Ярд обвинил в покушении двоих россиян – предполагаемых сотрудников российской военной разведки Руслана Боширова и Александра Петрова. Журналисты-расследователи выяснили, что их настоящие имена Александр Мишкин и Анатолий Чепига. В октябре издание "Фонтанка" сообщило о третьем подозреваемом по делу – Сергее Федотове. В четверг издание The Insider и группа Bellingcat сообщили, что Федотов мог быть причастен к ещё одному покушению, устроенному с помощью "Новичка", – отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.

Москва свою причастность к покушению на Скрипаля отрицает.