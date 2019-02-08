ТАСС отказался публиковать расследование о Пригожине

Бывший редактор ТАСС Дарья Бурлакова рассказала, что агентство отказалось публиковать её расследование из-за упоминания в нём имени бизнесмена Евгения Пригожина и его компании "Комбинат питания "Конкорд". Материал был посвящён заболеванию дизентерией в московских детских садах.

По словам Бурлаковой, после того как ей отказали в ТАСС, она договорилась о публикации расследования в "Новой газете". В руководстве агентства потребовали от неё не подписывать материал свои именем или уволиться. После того, как журналистка отказалась общаться с начальством на языке ультиматумов, ей предложили завершить сотрудничество.

Расследование вышло на сайте "Новой газеты" 7 февраля. В нём говорится о работе пищевых компаний Пригожина с московскими школами и детскими садами. А также о том, как продукты поставляемые "Конкордом", могут быть связаны с пищевыми отравлениями в семи детских садах в Юго-Восточном округе Москвы в декабре прошлого года. Тогда 127 детей заболели дизентерией. В Роспотребнадзоре причиной заболевания назвали некачественный творог, который поставлялся из Липецкой области.

В компании Пригожина подтвердили, что раньше работали с данным поставщиком молочных продуктов, но на данный момент сотрудничество окончено.

Евгения Пригожина связывают с деятельностью так называемой "фабрики интернет-троллей", а также ряда частных военных компаний, действующих в Африке и на Ближнем Востоке, в том числе "ЧВК Вагнера". В США против него выдвинуты обвинения во вмешательстве в выборы. Сам он обвинения отвергает.